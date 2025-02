Passau: Overtime Niederlage gegen FÃ¼ssen – TÃ¶lzer LÃ¶wen am Dienstag zu Gast

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks haben das erste Endspiel um die Qualifikation zu den Pre-Playoffs gegen den EV Füssen am Sonntagabend vor 732 Zuschauern in der Eis-Arena Passau mit 2:3 nach Verlängerung verloren.

Die Habichte zeigten sich insbesondere im ersten Drittel nervös und hatten Schwierigkeiten beim Spielaufbau. Marco Eisenhut hielt die Black Hawks mit mehreren herausragenden Paraden im Spiel.

Im Powerplay gingen die Hausherren dann aber kurz vor Ende des ersten Drittels durch einen Treffer von Jonas Stern mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel präsentierten sich die Dreiflüsse Städter deutlich besser. Zwar gelang den Gästen kurz nach Wiederanpfiff der Ausgleichstreffer, doch die Habichte spielten nun zielstrebig und spielfreudig. Leider ließen die Black Hawks selbst beste Chancen ungenutzt. Andrew Schembri scheiterte mit einem Penalty am Pfosten, zwei weitere Alleingänge entschärfte Füssens Torhüter Hötzinger. Im dritten Drittel gingen die Gäste dann sogar mit 1:2 in Führung. Den Führungstreffer egalisierte Andrew Schembri allerdings nur eine Minute später. Beiden Mannschaften gelang in der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer mehr. In der Overtime nutzte der EV Füssen eine Überzahlmöglichkeit und brachte den Puck im Nachstochern im Passauer Tor unter. „Wir waren heute viel zu nervös, insbesondere im ersten Drittel. Es gelang uns kaum, eine Scheibe richtig anzunehmen. Natürlich wussten alle um die Wichtigkeit des Spiels. Wir schauen jetzt nach vorne und bereiten uns auf das Heimspiel am Dienstag gegen Tölz vor“, so das Fazit von Trainer Petr Bares.

Der Rückstand der Passau Black Hawks auf die Pre-Playoffs beträgt sieben Punkte. Fünf Spiele haben die Passauer Eishockeycracks noch zu absolvieren.

„Solange wir eine Chance auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs haben, werden wir alles dafür geben.“ Die Black Hawks werden jedes dieser fünf verbleibenden Spiele wie ein Endspiel angehen. Bereits am morgigen Dienstag steht in der Eis-Arena Passau das Duell mit den Tölzer Löwen auf dem Spielplan. Die letzte Partie in der Eis-Arena konnten die Habichte mit 2:0 für sich entscheiden. Am Sonntag besiegten die Löwen die Bietigheim Steelers eindrucksvoll mit 2:1. Als siebter der Tabelle haben die Oberbayern noch die Chance auf die direkte Qualifikation zu den Playoffs. Somit werden auch die Tölzer Löwen ihrerseits alles dafür geben, um die Punkte aus der Eis-Arena zu entführen. Die Zuschauer dürften sich auf eine spannende und abwechslungsreiche Partie freuen.

Tickets für das Heimspiel der Passau Black Hawks am Dienstag, 11.02.2025 um 19:30 Uhr gegen die Tölzer Löwen sind online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen. – czo

