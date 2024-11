Passau: Niederlage bei starken Heilbronner Falken

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Dienstagabend bei den Heilbronner Falken vor 1.215 Zuschauern mit 5:1 geschlagen geben. Nach...

Nach dem ersten Drittel lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Arturs Sevcenko konnte im zweiten Drittel für die Habichte auf 2:1 verkürzen. Nur eine Minute später, stellten die Falken den zwei Tore Abstand wieder her und konnten im zweiten Drittel noch auf 4:1 erhöhen. Trotz guter Chancen im letzten Drittel, sollte den Black Hawks kein Tor mehr gelingen. Kurz vor Ende der Partie gelang Heilbronn der Treffer zum 5:1 Endstand. „Wir haben heute kein schlechtes Eishockey gespielt. Energie aufs Eis gebracht und uns Chancen erspielt. Wir haben zu viele Strafen genommen. Im letzten Drittel haben wir noch mal alles reingelegt und hatten zwei Alleingänge. Hätten wir da die Chancen genützt, wäre Heilbronn eventuell noch mal ins überlegen gekommen. Wir haben heute alles probiert und Heilbronn hat die Chancen eiskalt genutzt. Janik Engler hat heute im Tor einen tollen Job gemacht. Der Sieg für Heilbronn war verdient.“ so Black Hawks Trainer Thomas Vogl. -czo

Hinweis zu unserem nächsten Heimspiel: Tickets für das Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am Sonntag um 18 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Es wird dringend empfohlen Tickets im Vorverkauf zu erwerben! -czo

