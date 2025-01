Passau: Nichts zu holen bei den Tölzer Löwen

Passau. (PM Black Hawks) Am Sonntagabend mussten sich die Passau Black Hawks bei den Tölzer Löwen mit 5:1 vor 1.289 Zuschauern geschlagen geben.

Insgesamt präsentierten sich die Habichte nicht ganz so spritzig wie in den letzten Partien. Die Tölzer Löwen kamen besser ins Spiel und nutzten zwei individuelle Scheibenverluste eiskalt zur 2:0 Führung aus. Im zweiten Drittel gelang den Habichten der Schlusstreffer durch Nicolas Sauer. Die Hausherren stellen nur wenigen Minuten später den zwei Tore Abstand wieder her. Ein abgefälschter Schuss schlug unhaltbar im Black-Hawks-Tor ein. Auch im letzten Drittel versuchten die Habichte weiter Druck zu machen. Doch die Löwen verteidigten aufmerksam und schlugen bei einem Konter eiskalt zu. Thomas Nuss musste kurz vor Schluss nach einer fünf plus Spieldauerdisziplinar Strafe die Eisfläche vorzeitig verlassen. Die Hausherren nutzten die Überzahl und erzielten den 5:1 Endstand.

„Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Die Jungs haben sich sehr bemüht. Die ersten zwei Gegentore haben wir hergeschenkt. Im zweiten Drittel haben wir versucht Druck zu machen und konnten auch das Tor erzielen. Leider haben wir dann wieder ein Gegentor bekommen. Im letzten Drittel haben wir noch mal alles versucht, mussten dann aber fünf Minuten in Unterzahl spielen mussten. Da war das Spiel für uns dann vorbei.“ so das Fazit von Trainer Petr Bares.

Das nächste Heimspiel absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag, 17.01.2024 um 19:30 Uhr gegen die Stuttgart Rebels. Das Spiel am Freitag trägt das Motto „Studenten Tag“. Alle Studenten haben zu dem Heimspiel freien Eintritt. Tickets sind online auf etix.com erhältlich. – czo

