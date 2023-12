Passau: Nach AuswÃ¤rtssieg in HÃ¶chstadt: Ligen-Primus Weiden zu Gast in der Eis-Arena

Artikel anhören Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks haben ihr Auswärtsspiel beim Höchstadter EC am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 2:4 gewonnen. Maximilian Otte und...

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks haben ihr Auswärtsspiel beim Höchstadter EC am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 2:4 gewonnen.

Maximilian Otte und gleich dreimal Arturs Sevcenko sorgten mit ihren Toren für den wichtigen Auswärtssieg. Dabei zeigten die Habichte wieder viel Charakter und Moral.

Zwei mal waren die Habichte in den ersten beiden Dritteln in Rückstand. Mit einem Spielstand von 2:2 ging es dann ins letzte Drittel. Dort wollten die Habichte den Sieg mehr als die Gastgeber. „Ich freue mich über den Sieg. Es war wichtig für uns wieder einen Sieg nach sechzig Minuten einzufahren. Das Spiel war heute für uns nicht einfach. Wir hatten zuletzt spielfrei und somit eine lange Pause. Die Jungs haben heute die Vorgaben sehr gut umgesetzt und wir standen sehr gut in der Defensive“. so Black Hawks Coach Thomas Vogl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Bereits am morgigen Donnerstag empfangen die Habichte um 20 Uhr in der Eis- Arena Passau den Spitzenreiter Blue Devils Weiden. In den bisherigen beiden Duellen hatte Weiden das bessere Ende jeweils für sich. Die Black Hawks lieferten dem Primus aber einen aufopferungsvollen Kampf und hatten in beiden Spielen die Chance auf Punkte. Ohne Zweifel sind die Blue Devils auch in der Eis-Arena der Favorit. Die Habichte sind aber insbesondere in der Eis-Arena immer ein sehr unangenehmer Gegner für die Spitzenteams. Natürlich ist es das Ziel der Habichte dem Tabellenführer die dritte Niederlage beizubringen. sechzig Minuten ihre Leistung abrufen. Gegen Weiden müssen die Habichte außerdem die Strafbank meiden. Die Qualität im Kader der Blue Devils sucht in der Oberliga seinesgleichen. Die Fehler der Gegner nutzen die Oberpfälzer eiskalt aus. Im Januar erhält Weiden nochmals namhafte Unterstützung. Ex-DEL Spieler James Bettauer wird ab Januar für die Blue Devils auflaufen. Beim Auswärtsspiel in Passau wird der Zwei-Wege Verteidiger allerdings noch nicht im Kader der Weidener stehen.

Freuen darf sich die Black Hawks Mannschaft über lautstarke Unterstützung in der Eis-Arena. Der Ticketvorverkauf läuft auf Hochtouren und das Stadion wird wie eine Wand hinter der jungen Black Hawks Mannschaft stehen!

Die Passau Black Hawks empfehlen den Ticketvorverkauf zu nutzen: Tickets für das Heimspiel am 28.12.23. um 20 Uhr gegen die Blue Devils Weiden sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr! Das Spiel wird außerdem live auf SpradeTV übertragen. -czo