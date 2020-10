Passau mit deutlicher Niederlage in Deggendorf â€“ Blue Devils fordern die Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich im dritten Testspiel beim Deggendorfer SC mit 8:2 geschlagen geben. Deutlich sah man den...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich im dritten Testspiel beim Deggendorfer SC mit 8:2 geschlagen geben.

Deutlich sah man den Black Hawks die harten Trainingseinheiten und die kurze Vorbereitung an. Erst zwei Trainingswochen konnte die Mannschaft von Ales Kreuzer auf dem Eis verbringen. Der Deggendorfer SC hingegen präsentierte sich eingespielt, fit und vor dem Tor abgebrüht. „Jede Spiel, jede Trainingseinheit hilft uns weiter zum Saisonstart fit zu sein. Wichtig ist es am 06. November zum Start der Liga bestmöglich vorbereitet zu sein“. so Trainer Ales Kreuzer. So sah man im Spiel der Habichte noch Probleme im Spielaufbau sowie in der Abstimmung der einzelnen Reihen. Die Black Hawks hatten allerdings auch Chancen noch weitere Tore zu erzielen, scheiterten immer wieder am Deggendorfer Schlussmann. „Wir hatten unsere Chancen und haben einige gute Angriffe gefahren“. Es gilt nach dem Spiel festzuhalten, dass sich die Black Hawks Mannschaft bis zum Ligastart noch in allen Mannschaftsteilen steigern muss. Gute Ansätze und Potential haben die Habichte gegen Deggendorf – insbesondere aber gegen den EV Landshut – bereits gezeigt.

Den letzten Test vor dem Saisonstart am 06. November absolvieren die Passau Black Hawks am Sonntag um 18:30 Uhr in der EisArena gegen die Blue Devils Weiden. Zu diesem Spiel werden voraussichtlich zum letzten Mal – vor dem Lockdown – 50 Zuschauer (ausschl. Sitzplätze) in der Passauer EisArena zugelassen. „Wir haben vor dem Saisonstart noch mal die Gelegenheit gegen eine Oberliga Mannschaft zu testen. Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu sammeln ist die beste Vorbereitung auf den Start in die Oberliga Süd“.

Das Spiel gegen die Blue Devils Weiden wird wieder Live und HD Qualität auf SpradeTV übertragen. Alle Dauerkarten Inhaber können das Spiel kostenlos verfolgen.

Alle Dauerkarten Inhaber, welche sich bereits für das Dienstagsspiel registriert haben, müssen nichts mehr weiter unternehmen und werden für das Spiel freigeschaltet.

Alle Dauerkarten Inhaber welche sich noch nicht registriert haben, gehen bitte wie folgt vor:

Es ist eine Registrierung auf sprade.tv erforderlich. Im Anschluss teilen uns die Dauerkarten Inhaber bitte ihren Namen sowie die Email Adresse mit, mit welcher sie sich bei SpradeTV registriert haben.

Mitteilung an: spradetv@blackhawks-passau.de

Die Registrierung und ihre Email müssen bis spätestens Samstag 18 Uhr eingehen. Im Anschluss erfolgt die kostenlose Freischaltung für das Spiel der Black Hawks gegen die Blue Devils Weiden! -czo

Deggendorfer SC lässt den Passau Black Hawks keine Chance

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC feierte am Freitagabend eine gelungene Generalprobe für die anstehende Oberligasaison. Mit einem eindeutigen 8:2 Sieg über den Lokalrivalen Passau zeigte die Mannschaft von Henry Thom auf beeindruckende Art und Weise, dass sie immer mehr in Form kommt.

Die Deggendorfer machten gleich zu Beginn der Partie klar, wer in der Festung an der Trat der Herr im Haus ist. In der vierten Minute brachte Andrew Schembri nach perfekter Vorarbeit von René Röthke den DSC schnell in Führung. In der neunten Minute legte Tadas Kumeliauskas mit einem seiner unverkennbaren Schüsse den nächsten Treffer nach.

Zwar erspielten sich die Deggendorfer noch weitere Chancen, Gästekeeper Clemens Ritschel ließ sich aber im ersten Abschnitt nicht mehr überwinden.

Im zweiten Drittel verlor die Partie zunächst aufgrund einiger Strafzeiten auf beiden Seiten etwas an Fahrt und in den ersten zehn Minuten waren echte Highlights Mangelware. In der zweiten Hälfte des Mittelabschnitts kam jedoch wieder etwas mehr Tempo in die Partie und in der 35. Minute gelang dem DSC der nächste Treffer. Chase Schaber traf auf Vorarbeit von Röthke zum 3:0. Keine Zeigerumdrehung später zappelte der Puck schon wieder im Passauer Gehäuse. Sergej Janzen verwertete einen Abpraller zum 4:0. Kurz vor der Pause kamen die Black Hawks in Person von Sena Acolatse noch einmal auf 4:1 heran.

Dieser Hoffnungsschimmer wurde aber von der Mannschaft von Henry Thom gleich zu Beginn des Schlussabschnitts jäh zunichte gemacht. Nach einer tollen Kombination über Andrew Schembri und René Röthke traf Chase Schaber zum 5:1. Zwar kamen die Gäste in der 44. Minute durch Dominik Schindlbeck auf 5:2 heran, doch Tadas Kumeliauskas machte nach tollem Alleingang in der 47. Minute endgültig den Deckel drauf.

Doch die Hausherren ließen nicht locker und schraubten das Ergebnis weiter nach oben. In der 58. Minute war es erneut Chase Schaber, der schön freigespielt wurde und mit dem Treffer zum 7:2 den Hattrick schnürte. Den Schlusspunkt setzte ausgerechnet der Ex-Passauer Mitch Limböck, der 60. Minute völlig freistehend vor Clemes Ritschel auftauchte, gekonnt den Passauer Keeper vernaschte und zum 8:2 einschob.

Damit beendet der Deggendorfer SC die Vorbereitung mit einem Sieg und startet am kommenden Wochenende in die Hauptrunde der Oberliga Süd.

Gegner zum ersten Spiel werden am kommenden Sonntag die Blue Devils Weiden sein. Eröffnungsbully in der Festung an der Trat ist um 18:30 Uhr.