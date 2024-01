Passau: Keine Punkte gegen die DEL2 Absteiger

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks blieben am vergangenen Wochenende gegen die beiden ehemaligen DEL2 Teams aus Heilbronn und Bayreuth...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks blieben am vergangenen Wochenende gegen die beiden ehemaligen DEL2 Teams aus Heilbronn und Bayreuth ohne Punkt.

Insbesondere am Freitag waren die Habichte aber sehr nahe am Punktgewinn. Zwar endete die Partie mit 4:1 für die Heilbronner Falken, doch die Habichte mussten sich erst im Schlussdrittel geschlagen geben. Nach vierzig Minuten lautete der Spielstand 1:1. Kapitän Marc Zajic hatte die Habichte im ersten Drittel in Führung geschossen. Den Ausgleich erzielten die Hausherren im Mitteldrittel. Im dritten Drittel waren die Falken dann aber die effektivere Mannschaft und zogen auf 3:1 davon. Der vierte Treffer für Heilbronn war ein Empty-Net Goal.

Im Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers mussten sich die Habichte am Sonntag vor 721 Zuschauern mit 2:9 geschlagen. Dabei spielten die Habichte zwei Drittel gutes Eishockey. Einen 0:2 Rückstand holten die Black Hawks noch im ersten Abschnitt auf und gingen mit einem Spielstand von 2:2 in die Drittelpause. Im Mitteldrittel waren die Habichte acht Minuten die spielbestimmende Mannschaft und hatten Großchancen für mehrere Treffer. Diese ließen die Black Hawks aber ungenutzt. Bayreuth nutzte seine Chancen im Anschluss eiskalt aus und zog auf 2:5 davon. Das dritte Drittel war dann zum vergessen. Die Habichte suchten ihr Heil in der Offensive und gaben so den Gästen Platz für weitere Treffer. Am Ende siegten die Tigers verdient in der Eis-Arena.

„Wir haben heute bis zum Ende des zweiten Drittels gut gespielt. Hätten wir unsere Chancen gemacht, hätten wir auch mit zwei oder drei Toren führen können. Über das letzte Drittel müssen wir am Dienstag im Training reden. Da waren wir viel zu Offensiv und haben uns nicht an unseren Plan gehalten“. analysiert Black Hawks Coach Thomas Vogl.

Am Freitag treten die Habichte zum Donau Derby beim Deggendorfer SC an. Neuzugang Tomas Kulhanek wird dort sein Debüt geben. Am Sonntag um 18:30 Uhr empfangen die Black Hawks Aufsteiger Stuttgart in der Eis-Arena. Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo