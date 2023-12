Passau: Indians zu Gast in der Eis-Arena â€“ AuswÃ¤rts bei den Islanders

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitagabend um 20 Uhr die Memmingen Indians in der Eis-Arena Passau. Der...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitagabend um 20 Uhr die Memmingen Indians in der Eis-Arena Passau.

Der Tabellenfünfte hat unter der Woche noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Nikonor Dobryskin aus der DEL 2 von den Krefeld Pinguinen verpflichtet. Der 23 Jahre alte Verteidiger soll der Indians Defensive mehr Stabilität verleihen. Nach drei Niederlagen am Stück feierten die Indians am vergangenen Sonntag einen knappen 5:4 Sieg gegen Aufsteiger Stuttgart nach Verlängerung. Stark sind die Memminger insbesondere in Überzahl. 27,5% der Überzahlspiele führen zu einen Memminger Tor. In Unterzahl haben die Indians mit 73% Penalty-Killing Quote noch Luft nach oben. Neben dem Ex-Passauer Leon Meder im Tor sind vor allem Matej Pekr und Edgars Homjakovs die herausragenden Spieler im Indians Kader. Zusammen kommen beide Spieler auf bereits 64 Scorerpunkte.

Robert Peleikis ist mit 2 Toren und 21 Vorlagen der punktbeste Verteidiger im Team.

Bei den Passau Black Hawks kehren Torhüter Jakub Urbisch und Angreifer David Seidl nach einer Erkrankung wieder in den Kader zurück. Fehlen wird den Habichten am Wochenende Santeri Ovaska. Der Angreifer hat sich im Spiel gegen Höchstadt eine Verletzung am Oberkörper zugezogen. Hier stehen in den nächsten Tagen weitere Untersuchungen an. Definitiv nicht zur Verfügung steht Jakub Cizek der ebenfalls aufgrund einer Oberkörperverletzung ausfallen wird.

Die Habichte möchten am Wochenende unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren. Bereits am vergangenen Wochenende haben sich die Black Hawks stark verbessert gezeigt, blieben aber in beiden Spielen punktlos. „Wir hatten gegen Höchstadt wirklich gute Chancen und haben uns am Ende nicht belohnt. Die Entwicklung geht aber definitiv in die richtige Richtung“. weiß Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Am Sonntag reisen die Habichte zum Auswärtsspiel nach Lindau. Hier haben die Habichte noch eine Rechnung offen und möchten sich für die bittere 0:6 Niederlage in der Eis-Arena revanchieren. Lindau kann genau wie Memmingen am Freitag auf einen qualitativ gut besetzten Kader zurückgreifen. Nicht ohne Grund haben sich die Indians auf den 8. Tabellenplatz vorgeschoben. Die Dreiflüsse Städter müssen sich also zweimal von ihrer besten Seite präsentieren um sich die Punkte zu sichern.

Tickets für das Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen Memmingen sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das Spiel wird außerdem live auf SpradeTV übertragen. -czo

