Passau: Heimsieg gegen Bayreuth, Pleite in Garmisch

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers souverän mit 5:0 für sich entschieden.

Bayreuth fiel über das gesamte Spiel hauptsächlich durch überharte und unfaire Aktionen auf. Gleich drei Black Hawks Spieler mussten daraufhin verletzungsbedingt behandelt werden. Der Bayreuther Aidan Brown kassierte gleich zwei fünf Minuten Strafen und musste die Eisfläche nach einer Spieldauerstrafe verlassen. „Ich muss den Jungs ein Kompliment machen. Wir haben uns heute sehr gut präsentiert. Jeder hat sich an die Absprachen gehalten und alles gegeben.“ so die Analyse von Trainer Petr Bares.

Am Sonntag mussten sich die Habichte dann mit einem Mini-Kader dem SC Riessersee mit 9:3 geschlagen geben. Die Dreiflüsse Städter hatten beim Auswärtsspiel nur 13 Feldspieler zur Verfügung. Verletzungen, Erkrankungen und das Fehlen der Förderlizenzspieler konnten die Habichte nach der intensiven Partie am Freitag gegen Bayreuth nicht kompensieren. Dazu haderten die Black Hawks mit der einseitigen Strafzeitenverteilung der Unparteiischen. Trainer Petr Bares erlebte nach seiner Rückkehr zu den Black Hawks somit zwei total unterschiedliche Spiele.

Die nächste schwere Aufgabe erwartet die Passau Black Hawks dann bereits am Dienstag, 07.01.2025 um 19:30 Uhr in der Eis-Arena Passau. Zu Gast ist dann der zweite der Oberliga Süd Tabelle, die Heilbronner Falken. Die Falken haben einen richtigen Lauf und konnten die letzten zehn Spiele allesamt für sich entscheiden. Das erste Duell in der Eis-Arena war vor Spannung kaum zu überbieten. Nach sechzig Minuten hatten beide Mannschaften je viermal getroffen. Den Sieg holten sich dann die Falken in der Verlängerung. Gerade gegen die Top-Teams haben sich die Black Hawks diese Saison hervorragend präsentiert. Trainer Petr Bares wird seine Mannschaft am Dienstag wieder perfekt einstellen. Dazu hoffen die Dreiflüsse Städter auf die Rückkehr des einen oder anderen verletzten bzw. erkrankten Spielers. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf eine spannende Partie freuen.

Tickets für das Heimspiel gegen die Heilbronner Falken am Dienstag, 07.01.2025 um 19:30 Uhr sind online auf etix.com erhältlich. Das Heimspiel wird außerdem live auf Sprade TV übertragen. – czo

