Passau: Donau-Derby in Deggendorf â€“ Heimspiel gegen Aufsteiger Stuttgart

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treten am heutigen Freitag um 20 Uhr im Derby beim Deggendorfer SC an. Fans...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treten am heutigen Freitag um 20 Uhr im Derby beim Deggendorfer SC an.

Fans und Zuschauer dürfen sich auf eine elektrisierende Partie freuen. „Ein Derby ist immer etwas besonderes“. freut sich Vorstand Christian Eder auf den Eishockeyabend. Die Gastgeber beklagen vor der Partie einige Ausfälle. Stand gestern würden dem DSC neun Spieler fehlen. Wer am Ende dann aber tatsächlich im Kader der Gastgeber stehen wird, wird sich erst am Abend zeigen. Unabhängig von den vielen Verletzungen ist der Deggendorfer Kader qualitativ und quantitativ stark besetzt. Aus der Favoritenrolle können sich die Deggendorfer trotz der verletzungsbedingten Ausfälle nicht winden.

Auch bei den Passau Black Hawks gibt es Ausfälle zu verzeichnen. Die Habichte müssen noch immer auf den letztjährigen Top Scorer Jakub Cizek verzichten. Dazu fallen mit Santeri Ovaska, Tyrell Buckley und Tim Schlauderer gleich drei weitere Spieler aus. Sein Debüt im Black Hawks Trikot gibt heute Verteidiger Tomas Kulhanek. Die Mannschaft von Trainer Thomas Vogl wird am heutigen Abend alles in die Waagschale werfen und versuchen die Punkte in die Dreiflüsse Stadt zu entführen. Es ist angerichtet für ein spannendes Derby!

Am Sonntag um 18:30 Uhr empfangen die Passau Black Hawks in der Eis-Arena Passau dann die Stuttgart Rebels. Der Aufsteiger steht mit 11 Punkten abgeschlagen am Ende der Oberliga Süd Tabelle. Ausgerechnet gegen den Aufsteiger mussten sich die Black Hawks aber in den bisher ausgetragenen zwei

Spielen geschlagen geben. Das möchten die Habichte natürlich nicht auf sich sitzen lassen und am Sonntag die drei Punkte in der Eis-Arena holen. Zuletzt musste sich Stuttgart gleich in 13 aufeinanderfolgenden Spielen geschlagen geben. Dazu kommen gleich mehrere hohe Niederlagen wie in den Spielen gegen Tabellenführer Weiden (1:12) oder gegen die Tölzer Löwen (0:9). Auf keinen Fall dürfen die Black Hawks den Fehler machen und die Rebels unterschätzen. Trotz der Stuttgarter Schwächephase dürfen die Passau Black Hawks die Gäste auf keinen Fall unterschätzen. Die Habichte müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein und trotz des Derbys am Freitag sich voll und ganz auf das Spiel fokussieren. „Wir müssen in jedem Spiel 100% geben um zu gewinnen“. so die klare Ansage von Trainer Thomas Vogl bereits nach der Partie gegen Bayreuth. Helfen würde der Mannschaft definitiv eine prall gefüllte und lautstarke Eis-Arena. „Ohne Zweifel, die Unterstützung von den Rängen pusht die Jungs natürlich enorm“!

Tickets für das Heimspiel am Sonntag um 18:30 Uhr gegen die Stuttgart Rebels sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 17:30 Uhr. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen. -czo