Passau: Blaulicht Tag zum Heimspiel gegen Memmingen

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag um 19:30 Uhr die Memmingen Indians in der Eis-Arena Passau.

Das Spiel steht unter dem besonderen Motto „Blaulicht Tag“. Die Habichte freuen sich die Heldinnen und Helden des Alltags in der Eis-Arena begrüßen zu dürfen! Als Dank für die überragende Arbeit über das gesamte Jahr, aber ganz besonders über den Jahreswechsel, laden die Passau Black Hawks alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und der Pflegedienste ein. Anmeldungen werden unter kontakt@blackhawks-passau.de entgegengenommen. Alternativ und für kurz entschlossene reicht das Vorzeigen des Dienstausweises an der Abendkasse. „Wir wollen mit der Aktion den Einsatzkräften einfach was zurückgeben und uns den großartigen Einsatz bedanken. Wir freuen uns auf eine volle Eis-Arena und eine Top-Stimmung“. freut sich Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks auf den Blaulichttag gegen Memmingen.

Mit den Memmingen Indians ist ein echtes Top-Team zu Gast bei den Black Hawks. Die Schwaben stehen mit 68 Punkten aktuell auf Platz vier in der Oberliga Süd Tabelle. Trainer Daniel Huhn kann auf einen breiten und qualitativ stark besetzten Kader zurückgreifen. Alle Reihen der Indians sind ausgewogen besetzt. Bereits zehn Spieler haben 20 Scorerpunkte oder mehr erzielen können. Topscorer der Mannschaft ist der 29jährige Edgars Homjakovs mit 46 Scorerpunkten. Im Tor genießt Bastian Flott-Kucis das Vertrauen vor Back-Up Goalie Louis Eisenhut. In Überzahl liegt die Erfolgsquote bei 21,99%, im Penalty-Killing bei starken 82,61%. Die Passau Black Hawks wollen an die gute Leistung vom Heimspiel am Dienstag anknüpfen. Zum Spiel gegen Memmingen wollen sich die Habichte dann aber mit Punkten belohnen. Gegen Heilbronn konnten die Dreiflüsse Städter die Partie bis kurz vor Schluss offen und spannend gestalten. Spielerisch und disziplinarisch zeigen sich die Black Hawks in den letzten Wochen stark verbessert. Dazu stimmt der Charakter und der Teamspirit innerhalb der Mannschaft. „Es kämpft jeder für den anderen. Wir arbeiten als Team viel besser in der Defensive und blocken viele Schüsse. Das wird auch gegen eine Top Mannschaft wie Memmingen wieder sehr wichtig sein“. verrät Black Hawks Trainer Petr Bares.

Das nächste Heimspiel absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag, 10.01.2024 um 19:30 Uhr gegen die Memmingen Indians. Tickets sind online auf etix.com erhältlich. – czo

