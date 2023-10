Passau Black Hawks zu Gast beim Ligen Primus

Artikel anhören Passau. (PM EHF) Am Sonntagabend treten die Passau Black Hawks um 16 Uhr bei Spitzenreiter Blue Devils Weiden an. Die Oberpfälzer haben...

Passau. (PM EHF) Am Sonntagabend treten die Passau Black Hawks um 16 Uhr bei Spitzenreiter Blue Devils Weiden an.

Die Oberpfälzer haben bisher eine „weiße Weste“ und konnten alle neun absolvierten Partien für sich entscheiden. Die Blue Devils sind somit das einzige Team in der Oberliga Süd sowie der Oberliga Nord welches bis dato noch ungeschlagen ist. „Wir freuen uns auf das Spiel. Wir haben nichts zu verlieren. Weiden ist der große Favorit in der Liga. Da sind wir am Sonntag ganz klar der Underdog. Wir fahren nach Weiden und wollen alles rausholen was wir in uns haben. Wir wollen den Blue Devils alles abverlangen“, so Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Mit Blick auf den Kader der Oberpfälzer ist es schwer nicht ins „Schwärmen“ zu geraten. Alle Mannschaftsteile sind ausgeglichen und hochwertig besetzt. Mit Tyler Ward und Kurt Davis sind ein Angreifer und ein Verteidiger an der Spitze der Scorerliste – beide haben bereits 17 Punkte gesammelt. Im Sturm sind die Blue Devils brandgefährlich und äußerst effektiv. 53 Tore haben die Oberpfälzer bereits erzielen können.

Dazu kommt ein unglaubliches starkes Überzahlspiel mit einer Trefferquote von 36%. Doch nicht nur der Angriff funktioniert in Weiden bestens. Die Verteidigung ist die Beste der Liga mit nur 16 Gegentoren und einer Penaltykilling Quote von über 80%. Und auch die beiden Torhüter Marco Wölfl und Jaroslav Hübl gehören statistisch zu den Top 4 Keepern dieser Liga.

Die Habichte können voraussichtlich bis auf den verletzten Daniel Maul auf den kompletten Kader zurückgreifen und werden alles versuchen den großen Favoriten Punkte abzuluchsen. „Wir haben schon gegen starke Gegner wie Heilbronn oder Bayreuth gezeigt was in uns steckt! Wenn alles gut läuft ist in jedem Spiel was möglich. Wichtig ist das wir uns von unserer besten Seite zeigen“. so die Ansprüche von Thomas Vogl.

Das nächste Heimspiel findet dann am Mittag (Feiertag), 01.11. um 18:30 Uhr gegen den SC Riessersee statt. Die Passau Black Hawks empfehlen ausdrücklich den Ticketsvorverkauf ETIX.com zu nutzen. -czo

