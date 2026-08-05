Passau Black Hawks verpflichten Verteidiger Jannis Hüserich

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks verstärken ihre Defensive.

Jannis Hüserich wird in der kommenden Saison das Trikot der Dreiflüssestädter tragen. Der 22-jährige gebürge Düsseldorfer wechselt von den Bayreuth Tigers nach Passau.

Ausgebildet wurde Hüserich im Nachwuchs der Düsseldorfer EG, wo er in der höchsten deutschen Nachwuchsliga wichge Entwicklungsschrie machte. Seit der Saison 2023/24 ist der Verteidiger im Seniorenbereich akv. Nach zwei Spielzeiten in der Oberliga Nord bei den Moskitos Essen folgte der Wechsel nach Bayreuth. Insgesamt kommt Hüserich trotz seines jungen Alters bereits auf 84 Einsätze in der Eishockey-Oberliga, in denen er sechs Scorerpunkte sammelte.

„Jannis ist ein junger, hungriger Spieler, der in der besten deutschen Nachwuchsliga ausgebildet wurde und bereits drei Spielzeiten Oberliga- Erfahrung mitbringt. Er ist zweikampfstark und ein verlässlicher Defensivverteidiger. Bei uns in Passau wird Jannis die Einsatzzeit bekommen, die er für seine weitere Entwicklung braucht. Wir sind überzeugt, dass er sehr gut in unsere junge Mannscha passt“, sagt der sportliche Leiter Tom Horschel.

Auch Hüserich blickt seinem Wechsel mit Vorfreude entgegen: „Ich habe über den Standort Passau nur Posives gehört. Die Gespräche mit Tom Horschel waren sehr gut, und wir waren uns schnell einig. In Passau bekomme ich die Möglichkeit, die nächsten Entwicklungsschrie zu machen und mehr Verantwortung auf dem Eis zu übernehmen. Ich möchte mit unserer Mannscha so viele Spiele wie möglich gewinnen und natürlich wieder die Pre- Playoffs erreichen.“ -czo