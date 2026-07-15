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Passau Black Hawks verpflichten Luca Maschke

15. Juli 20261 Mins read41
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Luca Maschke - © Sportfoto-Sale (MK)
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihre Offensive für die kommende Saison verstärkt: Luca Maschke wechselt zu den Habichten.

Der 20 Jahre alte Stürmer aus Weiden bringt mit 1,95 Metern Körpergröße und 100 Kilogramm Gewicht nicht nur Gardemaß mit, sondern soll auch die physische Komponente im Spiel der Black Hawks erhöhen. Ausgebildet wurde Maschke in den Nachwuchsabteilungen des EV Weiden und der Jung-Eisbären Regensburg. In der vergangenen Saison sammelte er bereits Erfahrung in der Oberliga Süd: Für die Bayreuth Tigers absolvierte Maschke 52 Spiele und verbuchte dabei zwei Scorerpunkte. In Passau möchte der junge Angreifer nun den nächsten Schritt im Seniorenbereich machen.

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in Passau. Die Gespräche mit Tom Horschel haben mir gezeigt, welches Konzept der Verein verfolgt. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich dort sportlich und menschlich den nächsten Schritt machen kann. Passau ist aktuell aus meiner Sicht einer der besten Standorte für junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Deshalb war die Entscheidung für mich schnell klar. Jetzt kann ich es kaum erwarten, loszulegen und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen“, erklärt Maschke seine Beweggründe für den Wechsel.

Auch der sportliche Leiter Tom Horschel sieht in Maschke eine wertvolle Verstärkung: „Luca ist ein Power Forward, der extrem viel Körperlichkeit mitbringt, für seine Mitspieler einsteht und ein absoluter Teamplayer ist. Er geht immer mit viel Einsatz und Leidenschaft zu Werke. Luca kennt zudem bereits einige Spieler aus unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass er sich gut in das Team einfügen wird.“ -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Luca Maschke @ Elite Prospects

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