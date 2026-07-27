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Passau Black Hawks verpflichten kanadischen Angreifer Alex Blais

27. Juli 20261 Mins read37
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Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben ihre Offensive für die kommende Saison verstärkt: Alex Blais wechselt von den Stugart Rebels in die Dreiflüssestadt.

Der 22-jährige Kanadier geht künftig für die Black Hawks auf Torejagd und bringt bereits Erfahrung aus der Oberliga Süd mit.

In seiner ersten Saison in Deutschland überzeugte Blais mit starken Zahlen: In 50 Spielen für Stugart sammelte er 61 Scorerpunkte, darunter 12 Tore und 49 Vorlagen. In Passau soll der gut ausgebildete Angreifer nun den nächsten Entwicklungsschritt machen und dem Spiel der Black Hawks zusätzliche Kreativität verleihen.

„Alex ist ein weiterer junger Spieler, der sehr gut zu unserer Philosophie passt: Er hat in Kanada eine hervorragende Ausbildung genossen und bereits Erfahrung in der Oberliga gesammelt. Dass er die Liga kennt, ist ein Vorteil, weil die Eingewöhnungszeit entsprechend kurz sein düre. Alex ist ein sehr guter Playmaker mit einem starken Auge für seine Mitspieler. Dazu ist Alex ein hervorragender Skater. Wir wollen ihn dabei unterstützen, in seiner Entwicklung den nächsten Schri zu machen, und freuen uns, dass er sich nach einer so starken ersten Oberliga-Saison für uns entschieden hat“, erklärt der sportliche Leiter Tom Horschel zur Verpflichtung von Alex Blais.

„Ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison in Passau eine starke Mannscha haben werden. Unser Ziel ist es, die Fans zu begeistern, Spiele zu gewinnen und den Einzug in die Playoffs zu schaffen. Ich freue mich sehr auf Passau, auf die Zuschauer und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen“, sagt Neuzugang Alex Blais zu seinem Wechsel zu den Passau Black Hawks. -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alex Blais @ Elite Prospects

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