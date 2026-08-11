Passau Black Hawks verpflichten jungen Landshuter Stürmer

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks verstärken ihren Angriff: Luis Scheibengraber wechselt vom EV Landshut in die Dreiflüssestadt und wird in der kommenden Saison im Trikot der Black Hawks auflaufen.

Der 21-jährige Stürmer wurde in der Nachwuchsabteilung des EV Landshut ausgebildet, die zu den renommiertesten Talentschmieden im deutschen Eishockey zählt. In den vergangenen Jahren sammelte Scheibengraber bereits wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich: 53 DEL2-Spiele sowie 37 Einsätze in der Oberliga für die Passau Black Hawks und die Erding Gladiators stehen bisher in seiner Vita.

„Ich freue mich sehr auf meine Zeit in Passau. Das Umfeld ist mir bereits vertraut, weil ich in den vergangenen Jahren schon mit mehreren Spielern zusammengespielt habe. Für mich ist es wichg, weiter Spielpraxis zu sammeln, Erfahrung zu gewinnen und mich Schri für Schri weiterzuentwickeln.

Besonders freue ich mich auf die Fans und die gesamte Organisaon“, sagt Luis Scheibengraber zu seinem Wechsel zu den Passau Black Hawks.

Auch Tom Horschel, sportlicher Leiter der Passau Black Hawks, ist von der Verpflichtung überzeugt: „Luis ist in einer starken Nachwuchsstruktur ausgebildet worden, hat dort offensiv Akzente gesetzt und kennt unseren Verein bereits. In den vergangenen beiden Jahren konnte er als junger Spieler in der DEL2 wichge Erfahrung sammeln. Er ist technisch versiert, verfügt über einen guten Scoring-Touch und soll bei uns die Spielzeit und das Selbstvertrauen bekommen, um den nächsten Schri zu machen. Wir sind überzeugt, dass Luis uns sehr weiterhelfen kann.“ -czo

Source: Luis Scheibengraber @ Elite Prospects

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