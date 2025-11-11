Passau Black Hawks verpflichten Christian Neuert

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks verstärken ihren Kader mit dem erfahrenen Angreifer Christian Neuert.

Der 33-jährige gebürtige Regensburger bringt die Erfahrung aus 49 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie 291 Einsätzen in der DEL2 mit in die Dreiflüssestadt. Für Neuert bedeutet der Wechsel zugleich eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte: Bereits in der Saison 2010/11 stand er in 28 Partien für die Black Hawks auf dem Eis.

In der DEL spielte Neuert für die Grizzlys Wolfsburg und sammelte dort fünf Scorerpunkte. In der DEL2 war er für die Teams aus Crimmitschau, Rosenheim, Lausitz, Freiburg, Bayreuth und die Dresdner Eislöwen aktiv und erzielte insgesamt 86 Scorerpunkte. Zuletzt lief Neuert in der Eishockey-Bayernliga für den TEV Miesbach auf.

„Mein Dank gilt dem TEV Miesbach, der mir zunächst den Wechsel nach Weiden und nun nach Passau ermöglicht hat. Ich kenne einige Spieler der Passauer Mannschaft und hatte tolle Gespräche mit Kevin Dierks und Petr Bares. Wir haben schnell festgestellt, dass wir in die gleiche Richtung denken. Die Nähe zu meiner Heimat Deggendorf ist ein weiterer Pluspunkt. Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Passau geklappt hat und freue mich, wenn es endlich losgeht“, erklärt Christian Neuert zu seinem Wechsel.

Auch Geschäftsführer Kevin Dierks zeigt sich erfreut: „Als sich die Möglichkeit ergab, Christian zu verpflichten, haben wir umgehend Kontakt aufgenommen. Christian stammt aus der Region und wird unseren Kader gezielt verstärken.“

Bereits am kommenden Freitag wird Christian Neuert sein Debüt im Heimspiel der Black Hawks gegen den SC Riessersee feiern. Nach der Deutschland-Cup- Pause startet das Team direkt mit einem Heimspiel. Tickets für die Partie gegen den SC Riessersee sind online unter etix.com erhältlich. -czo

