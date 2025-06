Passau Black Hawks verpflichten Brendan Harrogate

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben mit der Verpflichtung des Angreifers Brendan Harrogate einen weiteren Coup gelandet.

Der 27-jährige Kanadier hat mit seinen beeindruckenden Statistiken Begehrlichkeiten geweckt. Die Black Hawks konnten den brandgefährlichen Stürmer mit einem überzeugenden Konzept in die Dreiflüsse-Stadt locken. Vor seinem Wechsel in die Oberliga Nord spielte Harrogate für die Herne Miners und in der amerikanischen SPHL-Liga bei den Evansville Thunderbolts, wo er stets zu den besten Scorern gehörte. Im Januar dieses Jahres wechselte er nach Herne und erzielte dort in zehn Spielen neun Tore und neun Vorlagen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Verpflichtung von Brendan zustande gekommen ist und er sich für uns entschieden hat. Bereits in Herne konnte er mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor überzeugen – genau diese Qualitäten wollen wir nun auch bei uns sehen. Brendan war unser Wunschkandidat und ist genau das Puzzleteil, das wir auf der Ausländerposition gesucht haben“, erklären die Verantwortlichen der Passau Black Hawks nach der Verpflichtung von Brendan Harrogate.

Harrogate selbst freut sich bereits auf die anstehende Spielzeit mit den Passau Black Hawks: „Ich freue mich riesig, in der kommenden Saison für die Passau Black Hawks zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, die harte Arbeit, die ich während der Offseason geleistet habe, im September fortzusetzen und zu einem starken und erfolgreichen Jahr beizutragen“. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss , Tom Horschel

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Christoph Schmidt, Brendan Harrogate

