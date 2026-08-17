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Passau Black Hawks verpflichten 19-jährigen Stürmer

17. August 20261 Mins read68
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Lukas Eberl - © Sportfoto-Sale (DR)
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben Stürmer Lukas Eberl verpflichtet.

Der 19-Jährige kommt aus der U20-Mannscha des SC Biegheim-Bissingen und soll in Passau seine ersten Schrie im Senioreneishockey machen. Mit der Verpflichtung setzen die Dreiflüsse-Städter ihren Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler in den Kader einzubauen.

„Für mich hat in Passau einfach das Gesamtpaket gepasst. Ich hae das Gefühl, dass der Verein genau der richge Schri für mich ist. Ich will mich hier weiterentwickeln, jeden Tag hart arbeiten und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannscha eine gute Saison spielen. Ich freue mich riesig darauf, vor den Passauer Fans auf dem Eis zu stehen“, sagt Lukas Eberl zu seinem Wechsel.

„Lukas ist ein weiterer junger Spieler aus der Region, aus Niederbayern. Er bekommt bei uns die Chance, sich weiterzuentwickeln. Bei uns wird er seine ersten Schrie im Senioreneishockey machen. Mit unserem Coach Dan Reja hat er dafür sehr gute Voraussetzungen, weil Dan junge Spieler fördert und entwickelt“, sagt der sportliche Leiter Tom Horschel. -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Lukas Eberl @ Elite Prospects

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