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Passau Black Hawks verabschieden Zack Nazzarett

16. Juni 20261 Mins read59
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Passau. (PM Black Hawks) Zack Nazzarett wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Passau Black Hawks auflaufen.

Der 25-jährige Angreifer war vor der abgelaufenen Spielzeit aus den Vereinigten Staaten von Amerika in die Dreiflüssestadt gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einem Publikumsliebling. Mit seiner sympathischen Art und seiner dynamischen Spielweise überzeugte Nazzarett Fans, Mannschaft und Verantwortliche gleichermaßen.

Trotz zweier schwerer Gesichtsverletzungen kam Nazzarett auf 36 Einsätze im Trikot der Black Hawks. In der Hauptrunde verbuchte er 44 Scorerpunkte, in den Playoffs folgten in fünf Partien weitere zehn Punkte. Künftig will Nazzarett seinen Schwerpunkt auf Coaching und Nachwuchsförderung legen.

„Ich bedanke mich für die tolle Zeit in Passau und für die Unterstützung von den Verantwortlichen und den Zuschauern. Ich möchte jetzt den nächsten Schritt machen und freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt“, sagt Zack Nazzarett.

Auch bei den Passau Black Hawks blickt man mit großer Wertschätzung auf Nazzaretts Zeit in Passau zurück. „Zack hat uns allen in der vergangenen Saison viel Freude bereitet. Auf und neben der Eisfläche ist er ein richtig guter Typ.

Trotz seiner schweren Verletzungen hat er sich nie hängen lassen und immer alles gegeben. Wir wünschen Zack für die Zukunft alles Gute und bedanken uns für seinen Einsatz für die Passau Black Hawks“, verabschiedet Tom Horschel den scheidenden Angreifer. -czo

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