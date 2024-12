Passau Black Hawks stellen Trainer Thomas Vogl frei

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben Thomas Vogl von seinen Pflichten als Trainer entbunden. Thomas Vogl war seit der letzten Saison...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben Thomas Vogl von seinen Pflichten als Trainer entbunden.

Thomas Vogl war seit der letzten Saison als Trainer in Passau tätig.

Das ausgerufene Ziel, die Pre-Playoffs, sind nach den gezeigten Leistungen und vor allem den Leistungsschwankungen in der ersten Saisonhälfte der Vorrunde gefährdet. Die Verantwortlichen der Passau Black Hawks sind der Überzeugung, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Die Spieler der Passau Black Hawks stehen jetzt in der Pflicht! Bereits in der Vergangenheit hat die Mannschaft der Habichte ihre Qualitäten aufblitzen lassen. Jetzt ist es wichtig diese Qualitäten kontinuierlich zu zeigen. Die zweite Saisonhälfte müssen und wollen die Black Hawks erfolgreich gestalten. Dazu ist es von besonderer Bedeutung die wichtigen Spiele gegen die direkte Konkurrenz zu gewinnen.

„Die Entscheidung zur Freistellung ist uns nicht leichtgefallen. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Thomas Vogl bedanken. Thomas hat immer einhundert Prozent für unsere Passau Black Hawks gegeben.“ so Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks. Interimsweise werden Vladimir Gomow und Sergej Piskunov die Mannschaft als Trainerteam übernehmen. Beide werden heute schon beim schweren Auswärtsspiel beim EV Füssen hinter der Bande stehen. – czo

