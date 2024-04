Passau Black Hawks sichern sich TorhÃ¼ter Marco Eisenhut

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind stolz darauf, einen neuen Schlüsselspieler in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit der Verpflichtung von...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind stolz darauf, einen neuen Schlüsselspieler in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Mit der Verpflichtung von Marco Eisenhut als Torhüter für die kommende Saison setzen die Black Hawks ein klares Zeichen.

Marco Eisenhut, der bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken kann, wird das Team mit seiner Erfahrung und Entschlossenheit bereichern. Der 29-jährige gebürtige Deggendorfer Eishockeytorwart hat sich als zuverlässiger Rückhalt auf dem Eis erwiesen und wird zweifellos eine wichtige Rolle in der Mannschaft der Passau Black Hawks einnehmen. Die Vita von Marco Eisenhut ist beeindruckend. In der Champions Hockey League und in der DEL lief Eisenhut für den ERC Ingolstadt auf. In der DEL2 für die Teams aus Kaufbeuren und Dresden. In den letzten drei Jahren war Marco Eisenhut für die Memmingen Indians in der Oberliga Süd aktiv.

„Marco war mein absoluter Wunschtorwart und von Anfang an die Nummer 1 die ich haben wollte. Ich kenne Marco schon lange und habe die letzten Jahre seine Karriere mit großem Interesse verfolgt. Marco hat große Erfahrung und hat sich auch in der DEL und DEL2 bereits bewiesen. Dazu wird ein junger hungriger Torhüter kommen und unser Torhütergespann komplettieren. Ich freue mich brutal auf die Zusammenarbeit mit Marco und bin glücklich das wir ihn als Torhüter für die Black Hawks gewinnen konnten“. so Team-Manager Thomas Vogl.

„Für mich kam jetzt der Zeitpunkt wo für mich klar war, dass ich wieder näher an der Heimat sein möchte. Da hat der Anruf von Thomas Vogl super gepasst. Thomas hat sich sehr bemüht und was gerade in Passau passiert, hört sich einfach sehr spannend an. Ich bin überzeugt das wir in Passau auf dem Weg sind den nächsten Schritt zu gehen und freue mich jetzt auf die Herausforderung bei den Black Hawks.“ erzählt Marco Eisenhut über seinen Wechsel in die Dreiflüsse Stadt.

Die Verpflichtung von Marco Eisenhut ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Passau Black Hawks. „Wir sind gespannt auf die bevorstehende Saison und können es kaum erwarten, Marco im Black-Hawks-Trikot auf dem Eis zu sehen.“ – czo

Kader – Saison 2024/25

Tor: Marco Eisenhut

Verteidigung: Maximilian Otte, Patrick Geiger

Angriff: Jakub Cizek, Nicolas Sauer, Benedikt Böhm, David Seidl, René Röthke