Passau Black Hawks Kader News: Trio verlÃ¤sst die Habichte

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks arbeiten mit Hochdruck am Kader für die anstehende Spielzeit.

Die ersten Abgänge stehen nun auch offiziell fest.

Verlassen werden die Habichte die Spieler Zack Dybowski, Carter Popoff und Raul Jakob.

Verteidiger Jakob absolvierte die letzten beiden Spielzeiten bei den Black Hawks. In 75 Spielen erzielte Raul Jakob 15 Scorerpunkte. Der gebürtige Landshuter möchte sich einer neuen Herausforderung stellen und wechselt voraussichtlich in die Oberliga Nord. Der Kanadier Zack Dybowski kam während der Saison 2021/22 zu den Black Hawks. Insgesamt trug Dybowski 57mal das Trikot der Habichte. In der vergangenen Saison erzielte der gelernte Verteidiger 46 Scorerpunkte. Dybowski hat sich mit seinen starken Leistungen in Passau für viele Vereine in den höherklassigen Ligen empfohlen. Carter Popoff wechselte vor der Saison 2022/23 aus der französischen zweiten Liga in die Dreiflüsse Stadt. Bei den Habichten schlug Popoff mit seiner intelligenten Spielanlage gleich voll ein. Bis zu seiner schweren Kieferverletzung erzielte der Stürmer 61 Scorerpunkte in nur 35 Spielen.

„Wir bedanken uns bei Raul, Carter und Zack recht herzlich für ihren Einsatz bei den Passau Black Hawks. Wir wünschen allen dreien privat und sportlich nur das Beste“. verabschiedet der sportliche Leiter der Passau Black Hawks Christian Zessack das Trio. -czo

