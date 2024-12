Passau Black Hawks haben einen neuen Cheftrainer gefunden

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben einen neuen Trainer verpflichtet.

Petr Bares kehrt zum 01. Januar 2025 in die Dreiflüsse Stadt zurück.

Der 54-jährige im tschechischen Kladno geborene Petr Bares kann jede Menge Erfahrung als Spieler und Trainer vorweisen und war bereits in der Saison 2022/2023 Trainer der Black Hawks.

Als Spieler gelang ihm mit dem ERC Ingolstadt der Aufstieg von der Bayernliga bis in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Seine weiteren Stationen als Spieler waren unter anderem der EV Landshut, die Wölfe Freiburg und die Schwenninger Wild Wings.

Als Trainer startete Petr Bares seine Karriere beim ERC Ingolstadt. Dort war Bares als Head Coach, Hockey Supervisor und zwischenzeitlich auch als Co-Trainer in der DEL tätig. Im Anschluss folgten zwei Jahre als Co-Trainer beim EHC Freiburg in der DEL2, bevor er erstmalig nach Passau kam.

In der laufenden Spielzeit war Petr in Darmstadt tätig, wo er nicht nur als Head-Coach für die erste Mannschaft verantwortlich war, sondern auch für die Förderung der Talente im Nachwuchs und die Standortentwicklung.

Bares gilt als Spezialist für die Entwicklung junger Eishockeyspieler und Talente. Er ist ein akribischer Eishockeytrainer mit jeder Menge Erfahrung und Expertise. Diese wird er auch bei den Young Hawks einbringen.

Geschäftsführer Kevin Dierks freut sich auf die erneute Zusammenarbeit: „Petr war meine Wunschlösung. Er kennt unseren Standort, er kennt die Liga und auch schon Teile der Mannschaft. Er wird ebenfalls die Kaderplanung für die kommende Saison übernehmen, sodass wir auch da nun rechtzeitig Gewissheit haben. Ich bin von seiner professionellen Arbeitsweise überzeugt.“

„Ich freue mich sehr auf meine Mission in Passau. Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren Passau nie aus den Augen verloren und die Entwicklung des Standortes natürlich beobachtet und gesehen, was sich in Passau entwickelt hat. Wir werden hart daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen“, erzählt Petr Bares zu seiner Rückkehr nach Passau.

Für die Mannschaft der Passau Black Hawks beginnt mit der Verpflichtung von Petr Bares eine neue Zeitrechnung. Gemeinsam sollen Trainer und Mannschaft das gesteckte Ziel, die Pre-Playoffs, noch erreichen. Jeder einzelne Spieler muss sich unter dem neuen Black Hawks Trainer beweisen und sich von seiner besten Seite zeigen. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits. Jeder Spieler wird die gleiche Chance haben, sich aufzudrängen und sich unverzichtbar zu machen.

Am 03. Januar 2025 wird Petr Bares beim wichtigen Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers das erste Mal als neuer Trainer hinter der Bande stehen. Die Passau Black Hawks heißen Petr Bares herzlich willkommen und sind überzeugt, dass es ihm gelingen wird, die Mannschaft zu Höchstleistungen anzutreiben.

„An der Stelle möchte ich mich nochmal bei Sergej Piskunov und Vladimir Gomow bedanken, die der Mannschaft bereits kurzfristig neues Leben eingehaucht haben. Die Beiden haben trotz ihrer Vollzeit-Jobs sehr viel Zeit investiert und einen guten Job gemacht. Ich hoffe, dass ihr Engagement morgen einen positiven Abschluss findet.“ – Kevin Dierks

Die Chance bietet sich direkt am morgigen Montag. Dann tragen die Black Hawks um 19:30 Uhr ihr nächstes Heimspiel in der Eis-Arena aus. Tickets sind bereits online auf etix.com erhältlich. – czo

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV