Passau Black Hawks gewinnen intensives Testspiel gegen Pisek

Passau. (PM Black Hawks) Es war ein Auftakt nach Maß für die Passau Black Hawks in die Testspielphase vor der Saison 2024/25.

Die Habichte behielten gegen den tschechischen Drittligisten IHC Pisek vor 366 Zuschauern in der Eis-Arena Passau die Oberhand. Die Zuschauer sahen ein unglaublich intensives und abwechslungsreiches Vorbereitungsspiel.

Die Gäste aus Pisek hatten vor dem Match bereits drei Vorbereitungsspiele absolviert und kamen somit mit viel Druck aus der Kabine. Gut eingefügt haben sich bereits die Neuzugänge in die Black Hawks Mannschaft. Moritz Serikow, Andrew Schembri und Sascha Maul (2x) konnten sich in die Liste der Torschützen eintragen. Das Game-Winning-Goal erzielte Arturs Sevcenko sieben Minuten vor Ende der Partie.

Die Habichte zeigten während der Partie, dass auch ein Rückstand die Mannschaft nicht aus der Bahn werfen kann. Gleich zweimal lagen die Black Hawks mit zwei Toren in Rückstand. Immer wieder schlugen die Dreiflüsse Städter zurück.

Insgesamt sammelten die beiden Mannschaft in einer hart geführten Partie dreißig Strafminuten. So konnten die Zuschauer auch die Special Teams gespannt beobachten. Die Habichte erzielten zwei Powerplay Tore und einen Treffer in eigener Unterzahl. Allerdings musste man auch drei Gegentore in Unterzahl hinnehmen. Die Black Hawks konnten bereits in ihrem ersten Testspiel mit guten Ansätzen die Fans für sich gewinnen.

Ein echter Härtetest wartet dann am Freitag auf die Black Hawks. Um 19:30 Uhr erwarten die Habichte den Deggendorfer SC in der Eis-Arena zum zweiten Vorbereitungsspiel. Tickets für das Derby sind bereits online auf ETIX.com erhältlich. -czo