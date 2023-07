Passau: Attraktive Gegner in der Saisonvorbereitung

Passau. (PM Black Hawks) Bevor Ende September die Habichte in die Saison 2023/24 in der Oberliga Süd starten, stehen für die Mannen von Trainer...

Passau. (PM Black Hawks) Bevor Ende September die Habichte in die Saison 2023/24 in der Oberliga Süd starten, stehen für die Mannen von Trainer Thomas Vogl attraktive Vorbereitungsspiele auf dem Programm.

Die Habichte eröffnen die Vorbereitungssaison am 08. September um 20 Uhr in der Eis-Arena Passau gegen ein Team der Oberliga Süd. Der Gegner wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Im Anschluss geht es für die Black Hawks ins tschechische Pisek wo die Dreiflüsse Städter auf den Drittligisten IHC Králové Písek treffen, ehe die Spiele gegen die Bayernligisten aus Miesbach, Amberg und Erding anstehen. Mit Miesbach und Amberg treffen die Habichte auf den ersten und zweiten der letztjährigen Bayernliga Saison. Die Erding Gladiators haben sich namhaft verstärkt und konnten sich in der letzten Woche die Dienste von Ex- Nationalkeeper Dimitri Pätzold sichern. Spannende und abwechslungsreiche Spiele sind also bereits in der Saisonvorbereitung garantiert. -czo

Termine in der Saisonvorbereitung:

08.09. 20 Uhr Passau Black Hawks – TBD

10.09. 17 Uhr IHC Písek – Passau Black Hawks

15.09. 20 Uhr TEV Miesbach – Passau Black Hawks

17.09. 18:30 Uhr Passau Black Hawks – ERSC Amberg

22.09. 20 Uhr Passau Black Hawks – Erding Gladiators

24.09. 18:00 Uhr Erdings Gladiators – Passau Black Hawks

Kader

Torhüter: Raphael Fössinger

Verteidigung: Florian Lehner, Samuel Mantsch, Maximilian Otte, Colin Campbell, Tyrell Buckley (TK), Tim Schlauderer

Angriff: Jakub Cizek (TK), Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, Santeri Ovaska, Daniel Maul, Nicolas Sauer, Liam Blackburn (TK)

3783 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.