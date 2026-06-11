Passau: Abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm

Passau. (PM Black Wings) Die Passau Black Hawks geben ihre Vorbereitungsspiele für die Oberliga-Süd- Saison 2026/27 bekannt.

Die Fans dürfen sich in der Saisonvorbereitung bislang ausschließlich auf Heimspiele der Habichte freuen. Ein besonderes Highlight ist das Vorbereitungsspiel gegen den DEL2-Club Eisbären Regensburg. Mit dem EC Bregenzerwald treffen die Black Hawks zudem auf einen Gegner, der auch in der Oberliga Süd auf die Passauer Mannschaft treffen kann. Das Spiel gegen den IHC Pisek findet familienfreundlich bereits um 15:30 Uhr statt. Für zusätzliche Atmosphäre sorgt die parallel stattfindende Passauer Herbstdult, die rund um die Eis-Arena für Partystimmung sorgen wird.

Vorbereitungsspiele:

04.09.2026 19:30 Uhr Passau Black Hawks – EC Bregenzerwald

08.09.2026 19:30 Uhr Passau Black Hawks – Eisbären Regensburg

10.09.2026 19:30 Uhr Passau Black Hawks – EK Zell am See

12.09.2026 15:30 Uhr Passau Black Hawks – IHC Pisek

112 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro