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EHF Passau Black Hawks

Passau: Abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm

11. Juni 20261 Mins read20
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Passau. (PM Black Wings) Die Passau Black Hawks geben ihre Vorbereitungsspiele für die Oberliga-Süd- Saison 2026/27 bekannt.

Die Fans dürfen sich in der Saisonvorbereitung bislang ausschließlich auf Heimspiele der Habichte freuen. Ein besonderes Highlight ist das Vorbereitungsspiel gegen den DEL2-Club Eisbären Regensburg. Mit dem EC Bregenzerwald treffen die Black Hawks zudem auf einen Gegner, der auch in der Oberliga Süd auf die Passauer Mannschaft treffen kann. Das Spiel gegen den IHC Pisek findet familienfreundlich bereits um 15:30 Uhr statt. Für zusätzliche Atmosphäre sorgt die parallel stattfindende Passauer Herbstdult, die rund um die Eis-Arena für Partystimmung sorgen wird.

Vorbereitungsspiele:

04.09.2026 19:30 Uhr Passau Black Hawks – EC Bregenzerwald
08.09.2026 19:30 Uhr Passau Black Hawks – Eisbären Regensburg
10.09.2026 19:30 Uhr Passau Black Hawks – EK Zell am See
12.09.2026 15:30 Uhr Passau Black Hawks – IHC Pisek

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