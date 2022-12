Passau: 4:2 Heimsieg gegen den EV Lindau â€“ Zu Gast bei den TÃ¶lzer LÃ¶wen

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihr Heimspiel gegen den EV Lindau am Freitagabend mit 4:2 gewonnen. Trotz teils heftigen Schneefällen,...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihr Heimspiel gegen den EV Lindau am Freitagabend mit 4:2 gewonnen.

Trotz teils heftigen Schneefällen, fanden 424 Zuschauer den Weg in die Eis-Arena Passau und unterstützen die Mannschaft lautstark. Den Erfolg der Habichte kann man unter die Kategorie Arbeitssieg einordnen. Das erste Drittel gehörte ganz den Habichten. Bereits in der dritten Minute gingen die Black Hawks durch ein Tor in Unterzahl durch Carter Popoff in Führung. Im Anschluss hatten die Mannen von Petr Bares mehrere hochkarätige Möglichkeiten die Führung auszubauen. „Im ersten Drittel haben wir gespielt, als säßen wir noch im Bus“. so Gäste Trainer John Sicinski. Im Mitteldrittel fanden die Gäste dann besser ins Spiel. Der nächste Treffer sollte allerdings für die Hausherren fallen. Jakub Cizek vollendete einen Alleingang zur 2:0 Führung.

Danach taten die Hausherren einen Tick zu wenig fürs eigene Spiel und so entstand noch im zweiten Drittel der Lindauer Treffer zum 2:1 Anschluss. Im letzten Drittel drängte der EV Lindau auf den Ausgleich. Dieser sollte in der 50. Spielminute durch Ace Cowans dann auch fallen. Dann wurde es wild: Es tanzte Brett Schäfer durch die Lindauer Reihen, spielte vier Spieler aus und netzte zur vielumjubelten 3:2 Führung ein. Wenig später blieb ein Lindauer Spieler nach einem Check blutend auf dem Eis liegen. Das Schiedsrichtergespann hatte die Szene wohl nicht gesehen, sprach aber trotzdem eine fünf Minuten Strafe gegen Yuma Grimm aus. Mit zwei Spielern mehr auf dem Eis drängten die Gäste auf den erneuten Ausgleich. Doch die Black Hawks spielten in Unterzahl clever und so gelang Jakub Cizek mit seinem Treffer zum 4:2 der Schlusspunkt einer umkämpften Partie. „Beide Mannschaften haben heute alles gegeben. In diesem Spiel war heute so ziemlich alles drinnen. Im bin froh das wir uns den Sieg in den Schlussminuten geholt haben“. analysiert Black Hawks Trainer Petr Bares.

Bereits am morgigen Sonntag geht es für die Black Hawks in die Ferne zu den Tölzer Löwen. Beim DEL2 Absteiger müssen die Habichte ohne Zweifel über sechzig Minuten an ihre Grenzen gehen um zählbares mitzunehmen. Die Tölzer Löwen haben einen breiten und qualitativ gleichwertig besetzten Kader. Das letzte Spiel gegen die Löwen in der Eis-Arena konnten die Black Hawks mit 9:3 für sich entscheiden. Dementsprechend motiviert werden die Oberbayern in die Partie mit den Dreiflüsse Städtern gehen. Für beide Mannschaften ist es das Duell der direkten Tabellennachbarn. Der Sieger der Partie wird den Anschluss an Platz sechs halten und darf weiter von der direkten Qualifikation für die Playoffs träumen. Zuletzt hat den Habichten in der Ferne oft die nötige Disziplin gefehlt. Zu oft ging der jungen Black Hawks Mannschaft der Spielfluss verloren. Taktische Anweisungen und der Matchplan wurden vernachlässigt. Gelingt es den Passauern am Sonntag dies besser zu machen, ist eine Überraschung bei den Tölzer Löwen absolut möglich.

Das nächste Heimspiel findet am 26.12. um 17:30 Uhr gegen den EV Füssen statt. Die Passau Black Hawks feiern in dieser Partie mit ihren Fans das 25jährige Vereinsbestehen. Tickets sind bereits jetzt Online auf ETIX.com erhältlich. -czo