Passau: 4. Sieg in Folge gegen Bayreuth â€“ Donau Derby gegen Deggendorf in der Eis-Arena – VerÃ¤nderung im Kader

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Mittwochabend ihr Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers mit 6:3 gewonnen.

Erneut konnten die Habichte als Team überzeugen. Die Vorgaben von Trainer Thomas Vogl hat die junge Mannschaft erneut sehr gut umgesetzt: „Ich freue mich hier drei Punkte geholt zu haben. Es war der vierte Sieg in Folge. Wir spielen im Moment sehr einfaches Eishockey, wir halten uns an die defensiven Vorgaben. Trotzdem war es war kein einfaches Spiel heute. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, wie wir hier aufgetreten sind. Ich ärgere mich aber über die Spieldauerstrafe zum Schluss, dass muss nicht sein und das tut uns weh“. so Black Hawks Coach Thomas Vogl nach dem Spiel.

Die Tore für die Habichte erzielten Jan Hammerbauer, Nicolas Sauer (2x), Tomas Kulhanek, Marc Zajic und Arturs Sevcenko. Maximilian Otte musste vier Minute vor Ende der Partie die Eisfläche nach einer Spieldauerstrafe (Kniecheck) verlassen und wird den Habichten am Freitag somit fehlen. Das Highlight für die Fans ist aber natürlich wieder das Derby am Freitag um 20 Uhr in der Eis-Arena Passau gegen den Deggendorfer SC. Alle bisherigen Derbys gingen in dieser Saison an den DSC. Im Heimspiel hatten die Habichte den großen Favoriten bereits am Rande einer Niederlage, mussten sich aber am Ende dennoch mit einem Tor geschlagen geben. Am morgigen Freitag wollen sich die Black Hawks aber endlich belohnen und den Passauer Fans den Derby Sieg schenken. Nach vier Siegen in Folgen ist das Selbstvertrauen bei den Dreiflüsse Städtern dementsprechend groß. Beide Mannschaften sind in den letzten Wochen von Verletzungen und Krankheiten geplagt gewesen und müssen immer noch auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Mit Blick auf den Deggendorfer Kader ist aber klar, dass die Gäste in der Eis-Arena die Favoritenrolle innehaben werden. Spieler wie der Ex-Passauer Carter Popoff, Rene Röthke und Thomas Greilinger können Spiele mit ihrer Qualität auch mal im Alleingang entscheiden. Aus den letzten acht Spielen mussten sich die Deggendorfer aber gleich sechsmal geschlagen geben. Die Habichte hingegen werden nach den vier Siegen mit einer extra breiten Brust gegen den DSC auflaufen und haben das Momentum wohl auf ihrer Seite. Verzichten müssen die Habichte neben den verletzten und kranken Spielern auf Verteidiger Maximilian Otte. Dieser hatte beim Auswärtsspiel im Bayreuth eine Spieldauerstrafe kassiert und ist am Freitag zum zuschauen verdammt.

Es ist angerichtet für große Emotionen und ein spannendes Derby in der Eis- Arena. Den neben dem Derby-Charakter sind nach dem Sieg in Bayreuth auch die Pre-Playoffs wieder ein Stückchen näher gerückt. Und die Fans wissen: Im Eishockey kann auf vier Spiele noch alles passieren.

Tickets für das Derby gegen den Deggendorfer SC sind Online auf etix.com oder bei Spieth & Wensky erhältlich. Sollte es eine Abendkasse geben, wird diese um 19 Uhr öffnen. -czo

Vertragsauflösung mit Marc Zajic – Der Kapitän geht von Bord

Marc Zajic wird die Passau Black Hawks per sofort verlassen. Der 28jährige Angreifer hat die Verantwortlichen der Habichte um Vertragsauflösung gebeten. Zajic wird sich einer Oberliga Playoff Mannschaft anschließen. Marc Zajic wechselte vor der Saison von den Moskitos Essen in die Dreiflüsse Stadt und wurde auf Anhieb zum Mannschaftskapitän gewählt. Zajic absolvierte 39 Spiele für die Passau Black Hawks und erzielte dabei 14 Tore und lieferte 20 Torvorlagen. Insgesamt hat Zajic 218 Spiele in der Oberliga absolviert. „Es tut uns natürlich menschlich und sportlich weh, wenn der Kapitän von Bord geht. Man muss aber auch verstehen, wenn ein Spieler an uns herantritt, dass er bei einem anderen Verein die Chance hat, noch länger Geld zu verdienen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Marc für seine Leistungen und wünschen für die Zukunft viel Erfolg“. verabschiedet Trainer Thomas Vogl Kapitän Marc Zajic. -czo

Vertrag verlängert: Benedikt Böhm bleibt bei den Passau Black Hawks

Die Passau Black Hawks und Angreifer Benedikt Böhm haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der 28jährige gebürtige Straubinger wird somit auch in der kommenden Saison das Trikot der Habichte tragen. Böhm kam vor der laufenden Saison vom ESV Waldkirchen (Landesliga) zurück zu den Passau Black Hawks. Bereits in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 lief Böhm für die Dreiflüsse Städter auf. Über einen Try-Out hat sich Benedikt Böhm im vergangenen September dann den Vertrag für die laufende Spielzeit gesichert. Benedikt Böhm überzeugte die Verantwortlichen der Habichte mit starken Leistungen und einer großartigen Entwicklung. In 39 Spielen konnte Benedikt Böhm 9 Tore erzielen und 12 Torvorlagen beisteuern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Benedikt verlängern konnten. Bene ist ein Passauer – wohnt in Passau – lebt in Passau. Benedikt hat den großen Sprung zurück in die Oberliga geschafft. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und wird das auch in Zukunft sein“. freut sich Black Hawks Trainer und sportlicher Leiter Thomas Vogl über die Vertragsverlängerung. -czo

