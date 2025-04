Pascal Steck kehrt zum EV Landshut zurÃ¼ck – Angreifer spielt wieder in der Heimat und bereichert die EVL-Offensive

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut kann einen weiteren Neuzugang für die DEL2-Saison 2025/26 vermelden – und dabei handelt es sich um einen alten Bekannten!

Der gebürtige Landshuter Pascal Steck kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wechselt vom Ligarivalen EC Bad Nauheim in die Heimat.

Der 21- Jährige hat am Landshuter Gutenbergweg einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben Steck lief in der Saison 2017/18 in der Schüler-Bundesliga für den EVL auf und wechselte dann zu den Kölner Junghaien und feierte per Förderlizenz beim EC Bad Nauheim seine Premiere in der DEL2.

Anschließend kehrte er im Januar 2021 für 13 Spiele nach Landshut zurück und unterzeichnete anschließend einen Vertrag bei den Kölner Haien für die er auch zehnmal in der PENNY DEL auflief.

Beim EC Bad Nauheim entwickelte er sich anschließend zu einem gestandenen DEL2-Akteur und absolvierte für die Wetterauer 168 Spiele (18 Tore/15 Assists) in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Im Jahr 2023 erreichte der Youngster mit den „Roten Teufeln“ das Finale der DEL2.

„Ich freue mich darauf, wieder in die Heimat und zum EVL zurückzukehren. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, zurück in den Verein zu kommen, in dem ich als junger Spieler Profi-Luft schnuppern konnte. Ich bin gespannt was die kommende Saison bringt und freue mich schon auf die Jungs.

Zudem bin ich sicher, dass wir als Mannschaft und mit Unterstützung der Fans vieles reißen können und uns eine coole Zeit bevorsteht“, sagt Pascal Steck zur Rückkehr in seine Geburtsstadt.

„Wir haben in den letzten Jahren gesehen, welche Entwicklung Pascal in Bad Nauheim genommen hat und hoffen, dass er diesen Trend auch in Landshut fortsetzen wird. Als gestandener U23-Spieler ist er aber mit seiner Entwicklung mit Sicherheit noch nicht am Ende. Wir wollen ihn dabei unterstützen, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Wir freuen uns sehr, dass er wieder bei uns ist“, erläutert EVL Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke den Transfer.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 11. April 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch.

Sturm: Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), Yannick Wenzel.

