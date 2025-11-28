Pascal Seidel erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz fÃ¼r den EC Peiting

WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse statten ihren TorhÃ¼ter Pascal Seidel mit einer FÃ¶rderlizenz aus.

Der 22-JÃ¤hrige ist damit ab sofort fÃ¼r den EC Peiting in der Oberliga SÃ¼d spielberechtigt. Der Traditionsverein aus Oberbayern bietet ihm die MÃ¶glichkeit, regelmÃ¤ÃŸige und hochwertige Einsatzzeit zu sammeln.

â€žIm Hinblick auf die vielen Spiele im Dezember und Januar in der DEL2 war es uns wichtig, dass Pascal Einsatzzeit erhÃ¤ltâ€œ, erklÃ¤rt Jens Baxmann, sportlicher Leiter der Lausitzer FÃ¼chse. â€žFÃ¼r mÃ¶gliche EinsÃ¤tze bei uns wird er dadurch besser vorbereitet sein.â€œ

Die Lausitzer FÃ¼chse bedanken sich beim EC Peiting fÃ¼r die Kooperation und wÃ¼nschen Pascal Seidel viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Zeit.

