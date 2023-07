Pascal Brunner, zweiter Neuzugang von Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Stürmer Pascal Brunner für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen zu haben. Der...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Stürmer Pascal Brunner für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen zu haben.

Der Meraner ist am 16. Juni 2002 geboren und momentan der jüngste Spieler im Kader: er wird das Trikot mit der #77 tragen.

Für Brunner und Foxes ist es eine gegenseitige Bestätigung: in der Saison 2022/23 wurde er nämlich mehrmals vom weißroten Trainerstab eingesetzt, vor allem während der Playoff und auch in den Finalspielen gegen Salzburg. Den Stürmer zeichnet seine physische Stärke (188 cm) aus, außerdem ist er ein ausgezeichneter Schlittschuhläufer und im Besitz einer exzellenten Stocktechnik. Aus diesem Grund haben mehrere Vereine die Augen auf das Meraner Talent geworfen, schlussendlich hat er sich für Bozen entschieden und es seinem Vater Markus gleichgemacht, der in den Saisonen 1992-93 und 1995-96 mit dem Gewinn der Meisterschaft, das weißrote Trikot getragen hat. Die Familie Brunner war schon immer vom Eishockey geprägt: Pascals Opa Hansjörg war über viele Jahre hinweg Präsident des HC Meran, der unter seiner Führung 1986 und 1999 die Meisterschaft gewann. Er ist im September 2020 verstorben und ihm wurde das Turnier gewidmet, das der Verein seit 2021 organisiert und an welchem die Foxes immer teilgenommen haben (das nächste findet im August statt).

Pascal Brunner begann die Karriere in seinem Meran und übersiedelte bereits in jungen Jahren in die Schweiz. Dort spielte er in der U15 und U20 im Trikot von Davos, bevor er in die U20 nach Bern wechselte: nach drei Jahren debütierte er in der Saison 2021/22, in der Swiss League im Trikot des EHC Visp. Im vergangenen Jahr kehrte er nach Meran zurück und debütierte in der Alps Hockey League: in 31 Begegnungen erzielte er 25 Punkte, davon 13 Treffer und 12 Assist, und war dadurch in seinem Team der italienische Stürmer mit den meisten erzielten Toren. Zwischendurch, wie bereits eingangs erwähnt, kam er 13-Mal für Bozen zum Einsatz, bestritt die ersten Freundschaftsspiele mit der italienischen Nationalmannschaft (2 Treffer) und nahm an der Weltmeisterschaft der Ersten Division in Nottingham teil. Dabei gelang ihm beim ersten offiziellen Einsatz im Trikot der Azzurri das erste Tor im ersten Match (6:2 gegen Rumänien). Nun beginnt für ihn das offizielle Abenteuer im Trikot des HCB.

„Meine erste Erfahrung im letzten Jahr war einfach wahnsinnig“, erklärt er, „die Mannschaft, der Betreuerstab und das Publikum haben mich sofort herzlich aufgenommen und ich fühlte mich wie zuhause. In den Playoff zu spielen waren unvergessliche Momente. Für das kommende Jahr setzte ich mir zwei Ziele: das erste betrifft die Mannschaft mit dem Fokus die Meisterschaft zu gewinnen, das zweite hingegen ist von persönlicher Natur: ich möchte mich Tag für Tag verbessern und alles im Bereich des Möglichen unternehmen, um meinen Mitstreitern behilflich zu sein. Ich möchte von jedem das Beste übernehmen, wie zum Beispiel die Leadership von Frank, das Defensiv- wie auch das Offensivverhalten von Frigo und alles, was mir die Ausländer im Team vormachen können. Mein Spielstil ist einfach und körperbetont und es wird vor allem in den ersten Monaten wichtig sein, mich auf diese Eigenschaften zu konzentrieren. Später kommt dann die Zeit, wo ich mich in allen Bereichen verbessern kann“. Zum Abschluss eine Erinnerung; „Als kleiner Bub saß ich mit meinem Opa auf der Tribüne und sah die ersten Finalspiele gegen Salzburg, von diesem Moment an habe ich immer Bozen verfolgt und es war schon immer mein Ziel, einmal hier zu spielen“.

4444 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.