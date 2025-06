Pascal Brunner bleibt in Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer der italienischen Nationalmannschaft, Pascal Brunner, für die Saison 2025/26 bekannt.

Für den 22-jährigen Meraner wird es die dritte Saison in Folge im Trikot der Foxes sein.

Brunner bestritt seine ersten 13 Spiele für den HCB bereits in der Saison 2022/23 und erhielt daraufhin eine Vertragsverlängerung für die darauffolgende Spielzeit. In der kommenden Saison wird sich jedoch etwas ändern: Im Gegensatz zur Vergangenheit wird er nicht mehr zusätzlich in der AlpsHL (wo er bislang für den HC Meran spielte) eingesetzt, sondern fix zum Stammkader der 12 HCB-Stürmer zählen. Pascal hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt und wird diese nun mit mehr und regelmäßiger Eiszeit auf das Spielfeld bringen können. Bisher absolvierte er 120 Einsätze für die Foxes und erzielte dabei 4 Tore und 3 Assists.

„In den letzten zwei Jahren bin ich als Spieler und als Mensch gewachsen“, erklärt Brunner, „jetzt bin ich bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen und den nächsten Schritt zu machen. Ich spüre das Vertrauen des Vereins und es ist für mich eine Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen – vor meiner Familie, meinen Freunden und den Fans des HCB. In der nächsten Saison haben wir große Erwartungen, deshalb müssen wir von Anfang an bereit sein. Die körperliche Vorbereitung hat bereits begonnen und wird entscheidend sein, um bei allen anstehenden Herausforderungen in Topform zu sein.“

Karriere

Pascal Brunner stammt aus einer echten Hockeyfamilie: sein Vater Markus Brunner war in den 1990er- und 2000er-Jahren einer der prägenden Spieler des italienischen Eishockeys, unter anderem auch beim HCB – in den Saisons 1992/93 und 1995/96, wo er mit den Weiß-Roten auch die Meisterschaft gewann. Großvater Hansjörg Brunner war viele Jahre lang Präsident des HC Meran und unter seiner Führung gewann der Verein die Scudetti 1986 und 1999.

Pascal begann mit dem Eislaufen in seiner Heimatstadt Meran, zog aber schon als Kind in die Schweiz. Dort spielte er von der U15 bis zur U20 für den HC Davos, anschließend für die U20 des SC Bern. Nach drei Jahren gab er in der Saison 2021/22 sein Debüt in der Swiss League beim EHC Visp. Anschließend kehrte er nach Meran zurück und feierte dort seinen Einstieg in die Alps Hockey League: In 31 Spielen erzielte er 25 Punkte (13 Tore und 12 Assists) und war damit der torgefährlichste italienische Stürmer seines Teams.

Parallel dazu absolvierte er seine ersten 13 Einsätze mit dem HCB, wurde zu den ersten Freundschaftsspielen mit der italienischen Nationalmannschaft einberufen (2 Tore) und nahm am Ende der Saison an der Weltmeisterschaft der Division I in Nottingham teil, wo er sein erstes offizielles Tor im Nationaltrikot erzielte. Auch in den letzten beiden Jahren spielte er 28 Spiele für den HC Meran (14 Tore, 9 Assists) und 15 für die Azzurri, verpasste jedoch knapp die Nominierung für die letzte WM.

