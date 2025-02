Pascal Berger beendet nach 19 Profijahren seine Karriere

Die Nummer 19 der SCL Tigers, Pascal Berger, wird nach beeindruckenden 19 Jahren im Profieishockey seine aktive Karriere nach der Saison 2024/25 beenden.

Sein Debüt als U20-Junior gab Berger in der Saison 2006/07 beim SC Bern, für den er in den folgenden zehn Saisons auflief. Mit Bern konnte der heute 35-Jährige dreimal den Schweizer Meistertitel feiern.

Im Sommer 2016 wechselte der ehemalige Burgdorf-Junior von Bern zu den SCL Tigers, wo er seither ununterbrochen spielt und mittlerweile der Dienstälteste Spieler der Mannschaft ist. In seinen neun Saisons im Trikot der Emmentaler hat sich seine Rolle zwar verändert, dennoch bleibt sein Einfluss auf und neben dem Eis unbestritten. Als langjähriger Captain der SCL Tigers (2017/18 bis 2021/22) absolvierte Pascal Berger insgesamt 434 Meisterschaftsspiele für die SCL Tigers und erzielte dabei 110 Skorerpunkte. Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers meint: „Pascal Berger stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Team und dem Trainerstab. Auf und neben dem Eis war er als Persönlichkeit und mit seiner Einstellung stets ein Vorbild!“.

In seiner gesamten Profikarriere kommt er auf beeindruckende 932 Spiele in der National League sowie 32 Spiele in der Swiss League.

Die SCL Tigers danken Pascal Berger herzlich für seinen grossen Einsatz und seine Verdienste für den Club sowie den Schweizer Eishockeysport. Aktuell liegt der Fokus darauf, gemeinsam die kommenden Spiele erfolgreich zu gestalten. Für die Zukunft wünschen wir Pascal Berger und seiner Familie nur das Beste!

