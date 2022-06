Pascal Aquin wird Scorpion

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 1.88m große und 91 Kg schwere Außenstürmer spielte letzte Saison in der DEL 2 und erzielte 24 Tore. Headcoach Kevin...

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 1.88m große und 91 Kg schwere Außenstürmer spielte letzte Saison in der DEL 2 und erzielte 24 Tore.

Headcoach Kevin Gaudet kennt Pascal sehr gut und ist von seiner Torjägerqualität überzeugt. Der 24 jährige Außenstürmer wird mit der Trikotnummer #26 auflaufen und ist auch körperlich für die gegnerische Defense ein schwerer Brocken.

In Kanada erzielte der Franko-Kanadier in der east coast hockey league (ECHL) in 165 Spielen 123 Scorerpunkte (56 T), ein absoluter Topwert.

Sportchef Eric Haselbacher freut sich sehr auf den neuen „Power Forward“ aufgrund seiner Durchschlagskraft. „Seine Einstellung zum Fitness- und Krafttraining ist vorbildlich“, so Coach Kevin Gaudet.