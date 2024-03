Partystimmung am Iserlohner Seilersee trotz Niederlage gegen Schwenningen – Zwei LeistungstrÃ¤ger verlÃ¤ngern bei den Roosters – Toller Abschied fÃ¼r Referee Lasse Kopitz

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr letztes DEL-Hauptrundenspiel in der ausverkauften Balver-Zinn-Arena am Seilersee gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:5 verloren. Vor...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr letztes DEL-Hauptrundenspiel in der ausverkauften Balver-Zinn-Arena am Seilersee gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:5 verloren.

Vor dem Spiel herrschte für eine Gedenkminute zu Ehren von ECD Legende Jörg Schauhoff, der in dieser Woche im Alter von 80 Jahren den Folgen eines Unfalls erlag, absolute Stille im sonst so lautstarken Iserlohner Eishockeytempel. 4967 Menschen in der randvollen Eissporthalle hielten inne. Dann aber hatte der Ligaalltag ein letztes Mal in dieser Saison die Fans wieder gepackt.

Roosters laufen immer wieder einer Schwenninger Führung hinterher

Die Roosters begannen druckvoll, erarbeiteten sich auch einige gute Torchancen, aber die hochwertigeren Torgelegenheiten hatten die Gäste mit ihren gefährlichen Kontern. Insgesamt verlief das Match eher einen Tick körperloser als sonst üblich. Dafür wurde von beiden Teams reichlich Schlittschuh gelaufen. Iserlohns erste Strafe gegen Jentzsch hatten die Roosters gerade überstanden, als Huß (14.) die Wild Wings in Führung brachte. Ex-Rooster Chris Brown kassierte die erste Hinausstellung (15.) gegen die Wild Wings, aber der Ausgleich gelang den Hausherren nicht.

Im zweiten Drittel gelang dem frei vor Wild Wings Torwart Brenner aufgetauchten Boland auf Zuspiel von Dal Colle76 Sekunden nach Wiederbeginn der Ausgleich zum 1:1. Platzer sorgte in der 32. Minute für die erneute Führung der Gäste. Aus dem rechten Bullykreis traf er zum 1:2 für das Team von Gästecoach Steve Walker. Inmitten des Iserlohner Wechselgesangs von den Rängen kassierte Gormley die nächste Strafe (38.) gegen die Roosters. Görtz´ Schlagschuss strich nur knapp am Iserlohner Kasten vorbei. Iserlohn setzte zum Konter an, Wild Wings Keeper Brenner konnte die Scheibe aber nicht sichern und im Nachstochern war LeBlanc zum vermeintlichen Ausgleich erfolgreich. Nach Studium des Videobeweis fand der Treffer auch seine endgültige Anerkennung. Pause!

Im letzten Abschnitt hatte Karachun (42.) schon die erneute Schwenninger Führung auf dem Schläger, aber Jenike im Iserlohner Kasten war glänzend zur Stelle. Mit dem nächsten Angriff war er dann aber doch durch Pfaffenguts Treffer zum 2:3 geschlagen. Iserlohn blieb seiner Linie treu, steckte nicht auf und belohnte sich in der 51. Minute mit dem 3:3 Ausgleich durch Jubilar Ziegler (500. DEL-Spiel), der am rechten Pfosten lauernd einnetzen konnte. Dann waren die Wild Wings wieder an der Reihe: Tyson Spink traf aus dem Slot (57.) zum 3:4. Iserlohns Headcoach Doug Shedden nahm seinen Keeper 82 Sekunden zugunsten des sechsten Feldspielers vom Eis. Die Wild Wings konnten aber eine halbe Minute durch Karachuns Empty-Net-Goal zum 3:5 alles klarmachen. Die Punkte gingen mit in den Schwarzwald. Das aber tat der Partystimmung während und besonders nach dem Spiel keinerlei Abbruch.

Toller Abschluss für Referee Lasse Kopitz vor „seinem“ Publikum

Mittendrin auch Hauptschiedsrichter Lasse Kopitz. Der 43- jährige gebürtige Berliner, der als Aktiver 688 DEL-Spiele bestritten hat und für den Iserlohner EC als Referee gemeldet ist, beendet mit dem heutigen Abend seine aktive Schiedsrichterkarriere. Kopitz spielte in seiner Karriere auch insgesamt fünf Saisons für Iserlohn. Da es zwischen den beiden tabellarisch um Nichts mehr ging, durfte er bei seinem Heimatverein sein letztes Spiel leiten. Unter tosendem Applaus und mit Sprechchören wurde er nach Spielende ebenfalls von den Fans gefeiert. Ein toller Abgang für den Vertreter einer Zunft, die sonst nur unauffällig im Hintergrund agieren, ohne die ein Spiel aber nicht möglich wäre.

Zwei Leistungsträger bleiben am Seilersee

Schon vor dem Spiel hatten die Roosters bei der Ehrung für Stürmer Sven Ziegler freudige Nachrichten für ihre Fans. Der 29- jährige gebürtige Nürnberger bestritt gegen die Wild Wings nicht nur sein 500. DEL-Match. Er hat seinen Vertrag auch um eine weitere Spielzeit am Seilersee verlängert. Damit geht der Rechtsaußen in seine vierte Spielzeit am Seilersee. Die aktuelle Saison ist mit 23 Scorerpunkten (8 Tore, 15 Assist) seine nach Punkten zweitbeste DEL-Spielzeit.

Und nach Spielende wurde noch eine weitere Vertragsverlängerung in der Halle verkündet. Torhüter Andreas Jenike, der in den letzten Wochen oftmals Iserlohns Turm in der Schlacht war, bleibt zwei weitere Spielzeiten ein Rooster. Der 35- jährige Goalie spielt seit 2019 in blau-weiß. In der laufenden Spielzeit bestritt er 43 Einsätze für die Sauerländer.

Stimmen zum Spiel

Statistik

Tore: 0:1 (13:26) Huß (Trivellato), 1:1 (21:16) Boland (Dal Colle/Cornel), 1:2 (31:02) Platzer, 2:2 (38:37) 2:2 (38:31) LeBlanc (Boland/Bender) 4-5SHG, 2:3 (42:19) Pfaffengut (Brown), 3:3 (50:31) Ziegler (Dal Colle), 3:4 (56:09) Tyson Spink (Tylor Spink/Trivellato), 3:5 (59:30) Karachun ENG

Strafen: 4 – 4

Schüsse: 31 – 62

Schiedsrichter: Kopitz, Iwert (Jürgens, Giesen)

Zuschauer: 4967 (ausverkauft)

Iserlohn: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Thomas; Bender, Quaas; Elias – Shinkaruk, Sebok, Ziegler; Dal Colle, Cornel, Boland; Schiemenz, LeBlanc, Jentzsch; Broda, Jahnke, Rutkowski

Schwenningen: Brenner – Spornberger, Huß; Bassen, Trivellato; Dziambor, Görtz; Neumann, Pfaffengut, Brown; Spink, Spink, Hungerecker; Karachun, Platzer,

Fotostrecke zum Spiel

