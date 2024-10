Partnerschaft mit EG Diez-Limburg wird fortgesetzt â€“ Zwei FÃ¶rderlizenzspieler fÃ¼r die Lauterbacher Luchse

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Rockets der EG Diez-Limburg und den Lauterbacher Luchsen geht weiter. In der Saison 2024/2025 werden zwei Spieler der Rockets...

In der Saison 2024/2025 werden zwei Spieler der Rockets im Rahmen einer Förderlizenz für die Luchse spielberechtigt sein. Diese Partnerschaft zeigt, wie wichtig beiden Vereinen die Förderung junger Talente ist, indem sie den Spielern zusätzliche Wettkampfpraxis ermöglichen.

Emre Yamak, der ehemalige Kapitän der U20 der Schwenninger Wild Wings Future, ist einer dieser vielversprechenden Talente. Der 19-jährige Verteidiger aus Mannheim begann seine Eishockeykarriere in seiner Heimatstadt und spielte dort bis zur U17, bevor er zu den Schwenninger Wild Wings Future wechselte. In der vergangenen Saison absolvierte er 31 Spiele in der DNL Division 2 mit zwei Toren und fünf Assists. Nach dem Aufstieg in die höchste deutsche Nachwuchsliga kam er auf 73 Partien mit zwei Toren und 18 Assists. Emre ist bekannt für sein solides Defensivspiel, seine körperliche Präsenz und seine Spielübersicht. In dieser Saison gehört er fest zum Kader der Rockets, und wir freuen uns, ihm durch die Förderlizenz noch mehr Spielpraxis bei uns bieten zu können. Er wird mit Sicherheit eine wertvolle Verstärkung für die Luchse sein.

Auch Torben Reuner wird in der laufenden Saison für die Lauterbacher Luchse spielberechtigt sein. Der 21-jährige Allrounder, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eingesetzt werden kann, spielte in der Saison 2022/2023 erstmals für die EG Diez-Limburg in der Oberliga und überzeugte auf Anhieb. Torben begann seine Karriere in Bad Nauheim, bevor er in den Nachwuchs der Dresdner Eislöwen wechselte. Dort hatte er in der Saison 2021/2022 maßgeblichen Anteil am Aufstieg der U20 in die DNL Division I. In seiner ersten Oberligasaison absolvierte der 1,90 Meter große und 95 Kilogramm schwere Defensivspieler 49 Spiele und beeindruckte mit seinem souveränen Auftreten.