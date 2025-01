Partie zwischen Bremerhaven und Mannheim wird auf 25. Februar verlegt

Neuss. (PM DEL) Die Partie der Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) gegen die Adler Mannheim wird von Dienstag, 28. Januar 2025, auf Dienstag, 25. Februar 2025, verlegt.

Spielbeginn ist auf Wunsch beider Clubs angesichts des engen Terminplans und des Bremerhavener Auswärtsspiels am 26. Februar in Frankfurt bereits um 18.30 Uhr. Grund für die Verlegung sind die Reparaturarbeiten an der Eisarena am Wilhelm-Kaisen-Platz in Bremerhaven. Dort war während des Spiels zwischen Bremerhaven und dem ERC Ingolstadt am 17. Januar die Ammoniak-Leitung unter der Eisfläche beschädigt worden. MagentaSport wird das Spiel – wie alle anderen Partien in der PENNY DEL – live übertragen. Zuvor war bereits das Heimspiel der Bremerhavener gegen die Iserlohn Roosters vom 24. Januar auf den 12. Februar verlegt worden.

