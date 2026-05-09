Parker Tuomie kehrt nach Bremerhaven zurück

Bremerhaven. (PM Pinguins) Es gibt Verpflichtungen, die weit über das Sportliche hinausgehen.

Die Rückkehr von Parker Tuomie nach Bremerhaven ist genau so eine Geschichte.

Der deutsche Nationalspieler kehrt zu dem Club zurück, bei dem für ihn alles angefangen hat. Bremerhaven ist der Ort, mit dem Parker Tuomie seit seiner Kindheit verbunden ist, der Ort, an dem seine ersten Schritte auf dem Eis stattfanden und an dem der Eishockeysport für seine Familie schon seit vielen Jahren eine besondere Bedeutung hat. Bereits sein Vater Tray Tuomie trug hier die Schlittschuhe, nun setzt Parker diese Geschichte fort. Aus einer Verbindung wird wieder ein gemeinsamer Weg.

Auch sportlich bringt Parker Tuomie alles mit, was eine Mannschaft stärker macht: Tempo, Spielintelligenz, Erfahrung und die Fähigkeit, in wichtigen Momenten Verantwortung zu übernehmen. In der PENNY DEL kommt er aktuell auf 307 Spiele, 54 Tore, 89 Assists und 143 Punkte. Seine DEL-Stationen führten ihn über die Eisbären Berlin, mit denen er 2021 deutscher Meister wurde, die Straubing Tigers und die Kölner Haie.

Doch Zahlen erzählen nur einen Teil dieser Geschichte. Der andere Teil ist das, wofür Parker Tuomie steht: Leidenschaft und Identifikation mit Bremerhaven. Auch in der Nationalmannschaft hat er sich auf höchstem Niveau bewiesen. Beim WM-Silbergewinn Deutschlands 2023 sammelte er in 10 Spielen 4 Scorerpunkte. Bei der Weltmeisterschaft 2024 folgten 5 Punkte in 8 Spielen. Bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand kam Tuomie auf 3 Spiele für Deutschland.

„Mit Parker Tuomie kehrt nicht nur ein Nationalspieler nach Bremerhaven zurück, sondern auch ein Stück Heimat und Eishockeygeschichte. Solche Geschichten sind nicht planbar – sie sind ehrlich, gewachsen und deshalb umso schöner. Parker kennt den Standort, die Menschen und die Werte dieses Clubs von klein auf. Dass er nun wieder das Trikot der Pinguins trägt, ist für uns etwas ganz Besonderes. Ich kenne Parker noch als kleinen Jungen, aus der Zeit, als ich in der Saison 2001/2002 zusammen mit seinem Vater Tray die Meisterschaft in Bremerhaven feiern durfte. Deshalb ist dieser Transfer für mich auch emotional ein ganz besonderer“, sagt Sportdirektor Sebastian Furchner.

Auch für Parker Tuomie selbst ist die Rückkehr eine Herzensangelegenheit: „Bremerhaven ist mein Zuhause, hier hat für mich alles begonnen. Zu diesem Club zurückzukehren, bedeutet mir unglaublich viel. Meine Familie verbindet mit diesem Standort sehr viel, und deshalb ist dieser Schritt für mich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich riesig auf die Mannschaft, auf die Fans und darauf, gemeinsam alles für den Erfolg dieses Clubs zu geben.“

Mit der Verpflichtung von Parker Tuomie gewinnt der Club nicht nur einen erfahrenen DEL-Spieler und Nationalspieler. Er gewinnt einen Rückkehrer, einen Identifikationsperson und jemanden, für den Bremerhaven nie einfach nur ein Standort war, sondern immer ein Teil seiner eigenen Geschichte.