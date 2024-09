Para-Perspektivteam: Drei LÃ¤nderspiele im Oktober in FÃ¼ssen

Füssen. (PM Para Eh.) Die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft reist mit einem Perspektivteam nach Füssen. Vom 11. bis 13. Oktober 2024 stehen drei Länderspiele...

Füssen. (PM Para Eh.) Die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft reist mit einem Perspektivteam nach Füssen.

Vom 11. bis 13. Oktober 2024 stehen drei Länderspiele für das Perspektivteam an. Im Bundesleistungszentrum Füssen trifft die Auswahl auf Österreich.

Das Team wird am Freitagmittag in Füssen eintreffen und eine gemeinsame Trainingseinheit absolvieren, bevor es am Abend (21 Uhr) gegen die Österreicher ran geht. Am Samstagmorgen findet eine weitere Trainingseinheit statt. Um 15:15 Uhr beginnt dann die zweite Partie gegen die Auswahl der Österreicher. Sonntag um 09:30 Uhr steht die letzte Partie an.

Die Maßnahme wird von Co-Trainer Michael Gursinsky und Luca Pokorny geleitet.

Assistenztrainer Luca Pokorny: „Für uns ist die dreitägige Maßnahme in Füssen ein wertvoller, internationaler Vergleich und die Möglichkeit, talentierte Spieler zu sichten, die perspektivisch für unseren A-Kader in Frage kommen. Wir sehen dadurch, wie breit wir aufgestellt sind im Hinblick auf den Kader für die Weltmeisterschaft 2025.“

Erstmalig stellt die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft ein Perspektivteam zusammen und absolviert in diesem Format Länderspiele.

Co-Trainer Michael Gursinsky: „In der Vergangenheit hat schon der ein oder andere Sichtungslehrgang stattgefunden. Nun sind die Jungs an der Reihe sich international zu beweisen. Es werden drei intensive Tage. Wir freuen uns sehr auf die Maßnahme und auf spannende Spiele.“

Drei Länderspiele in Füssen

Fr. 11.10.2024 | 21:00 Uhr | Deutschland – Österreich

Sa. 12.10.2024 | 15:15 Uhr | Deutschland – Österreich

So. 13.10.2024 | 09:30 Uhr | Deutschland – Österreich