Para-Nationalteam: Der letzte Lehrgang vor der Weltmeisterschaft

Köln. (PM Para Eishockey) Bevor es in wenigen Tagen zur Weltmeisterschaft nach Norwegen geht, trifft sich das Team um Trainer-Duo Andreas Pokorny und Michael Gursinsky noch einmal.

Vom 05. – 07. April 2024 findet der Abschlusslehrgang in Köln statt. In der Kölnarena 2 stehen vier Trainingseinheiten an. Insgesamt zwei Torhüter und 13 Spieler nehmen an dem Lehrgang teil.

Das Team kommt in Köln noch einmal zusammen und bereitet sich auf das kommende Turnier vor. Am 12. April geht es dann nach Skien, wo am 15. April die Para Eishockey B-Weltmeisterschaft startet.

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir werden noch einmal an den letzten Feinheiten arbeiten. Uns ist es wichtig nochmal als Team zusammenzukommen, bevor es nach Norwegen geht. Es ist immer schön nach Köln zu kommen und dort zu trainieren.“

Trainingszeiten:

Freitag, 05.04.2024 21:00 – 22:30 Uhr

Samstag, 06.04.2024 09:45 – 10:45 Uhr

17:15 – 18:45 Uhr

Sonntag, 07.04.2024 09:45 – 11:15 Uhr

Zuschauer sind herzlich willkommen.