Para-Nationalmannschaft: Drei LÃ¤nderspiele in FÃ¼ssen stehen an

Füssen. (PM Para Eish.) Am Donnerstag, den 21. März reist die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft nach Füssen.

Dort finden drei Länderspiele (22.03. / 20:30 Uhr, 23.03. / 20:30 Uhr und 24.03. / 12:30 Uhr) gegen Italien statt. Donnerstagabend wird das Team in Füssen eintreffen und die Kabine beziehen. Freitagmorgen findet dann noch eine kleine Trainingseinheit statt. Am Abend steht dann im Bundesleistungszentrum das erste Spiel an. Der Eintritt ist frei.

Zuletzt im Mai letzten Jahres traf das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft in Moose Jaw auf Italien. Mit 0:1 nach Penaltyschießen musste man sich am Ende geschlagen geben.

Das Trainer-Duo Andreas Pokorny und Michael Gursinsky haben für die drei Länderspiele 14 Spieler und zwei Goalies nominiert.

Pos. Nr. Name Vorname Geb. Dat. Verein

GK #47 Kunst Simon 03.08.1986 Hannover Ice Lions

GK #22 Mühlhans Veit 10.10.1996 ESV Dachau Woodpeckers

D #6 Rädler Hugo 07.12.1978 ESV Dachau Woodpeckers

D #21 Betz Steven 11.02.1993 ERC Waldbronn

D #44 Brelage Malte 30.09.1998 Hannover Ice Lions

D #52 Pabst Robert 26.03.1975 Eislöwen Dresden

D #83 Pilz Christian 21.05.1983 Eislöwen Dresden

D #55 Stumpe Sven 13.06.1975 Grizzlys Bergkamen

F #8 Rennhack Frank 12.10.1989 Eislöwen Dresden

F #9 Reimann Leopold 07.01.1997 Paraeishockey Club Berlin

F #14 Bussmann Jano 09.03.2007 TuS Wiehl

F #33 Kuhli-Lauenstein Ingo 20.05.1992 TuS Wiehl

F #43 Hering Bernhard 20.02.1992 Eislöwen Dresden

F #77 Wedde Jörg 18.08.1965 Hannover Ice Lions

F #96 Felderhoff Benedikt 29.04.1996 Grizzlys Bergkamen

F #97 Schrader Felix 01.03.1997 Hannover Ice Lions

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir freuen uns auf die Länderspiele in Füssen und uns endlich mit einer anderen Nation zu messen. Wir haben uns lange und intensiv vorbereitet um nun zu schauen, wie weit wir sind. Dies ist leider unser einzigster Test vor der bevorstehenden B-WM.“

Drei Länderspiele in Füssen

Fr. 22.03.2024 | 20:30 Uhr | Deutschland – Italien

Sa. 23.03.2024 | 20:30 Uhr | Deutschland – Italien

So. 24.03.2024 | 12:30 Uhr | Deutschland – Italien