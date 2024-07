Para-Eishockey: Vier Nationalspieler reisen zum Development Camp in die USA

Köln. (PM Para Eishockey) Vom 21. bis 26. Juli findet in Voorhees, N.J. (USA) ein Para Eishockey Development Camp statt. Vier deutsche Nationalspieler werden...

Köln. (PM Para Eishockey) Vom 21. bis 26. Juli findet in Voorhees, N.J. (USA) ein Para Eishockey Development Camp statt.

Vier deutsche Nationalspieler werden an dem Camp teilnehmen. Jano Bussmann, Leopold Reimann, Steven Betz und Marcel Malchin werden die Reise antreten.

Organisiert wird das Camp von Hockey USA. Über 60 Spieler werden an dem Camp teilnehmen und gemeinsam trainieren. Geplant sind On und Off-Ice Übungen, um sich weiterzuentwickeln.

Erstmalig nehmen die Spieler der deutschen Para Eishockey Nationalmannschaft an einem Development Camp in den USA teil.

Leopold Reimann: „Ich freue mich sehr in die USA zum Development Camp fliegen zu dürfen. Hier werde ich über eine Woche an meinen Fähigkeiten auf dem Eis arbeiten. Ich erhoffe mir so gut für die nächste Saison vorbereitet zu sein und mein Team bestmöglich zu unterstützen.“

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Das ist eine große Gelegenheit für unsere Jungs sich weiter zu entwickeln. In dieser Woche können sie einiges lernen und mitnehmen. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und wünschen den Jungs ganz viel Spaß.“