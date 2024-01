Para Eishockey Nationalteam: Die Vorbereitung geht weiter

Ilmenau. (PM Para Eishockey) Nach dem ersten Trainingslehrgang in Dresden findet nun der zweite Lehrgang der WM-Vorbereitung statt. Vom 02. bis 04. Februar geht...

Ilmenau. (PM Para Eishockey) Nach dem ersten Trainingslehrgang in Dresden findet nun der zweite Lehrgang der WM-Vorbereitung statt.

Vom 02. bis 04. Februar geht es für unsere Jungs nach Ilmenau.

An dem Wochenende stehen vier Eiseinheiten auf dem Plan. Außerdem steht am Samstagmittag eine Krafteinheit an.

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir wollen an dem letzten Lehrgang anknüpfen. Weiter an der Kondition arbeiten und unser Über- und Unterzahl verbessern.“

Insgesamt wurden 11 Spieler und 3 Torhüter zur zweiten Maßnahme vom Trainer-Duo eingeladen.

Ingo Kuhli-Lauenstein, Bernhard Hering, Frank Rennhack und Robert Pabst werden an dem Wochenende nicht dabei sein, da sie am Samstag und Sonntag in der tschechischen Liga im Einsatz sind.

Co-Trainer Michael Gursinsky: „In der Vorbereitung werden wir dreimal in Ilmenau zu Gast sein und trainieren. Wir fühlen uns dort sehr wohl. Wir haben dort ein schönes Hotel und eine super Eishalle, mit guten Zeiten.“