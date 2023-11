Para Eishockey Nationalmannschaft: Lehrreicher und intensiver Sichtungslehrgang in Ilmenau beendet

Artikel anhören Ilmenau. (PM Para Eishockey) Am vergangenen Wochenende war der B-Kader der Para Eishockey Nationalmannschaft in Ilmenau zu Gast. An drei Tagen haben...

Artikel anhören Artikel anhören Ilmenau. (PM Para Eishockey) Am vergangenen Wochenende war der B-Kader der Para Eishockey Nationalmannschaft in Ilmenau zu Gast. An drei Tagen haben die Jungs vier Trainingseinheiten absolviert. Die Trainingseinheiten waren sehr intensiv und lehrreich. Neben einfachen Fahr- und Passübungen, wurden auch grundlegende taktische Übungen gemacht. Einen kleinen Ausflug machte das Team während der Pausen zwischen den beiden Trainingseinheiten am Samstag. Am Nachmittag ging es zum Oberliga Frauen Handballspiel HSG Ilm-Kreis gegen HSG Saalfeld. Bei dem Sichtungslehrgang konnte sich der ein oder andere Spieler für den A-Kader empfehlen und wird an dem nächsten Lehrgang der Nationalmannschaft teilnehmen. Michael Gursinsky: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Sichtungslehrgang. Die Jungs haben hart gearbeitet und alles reingeworfen. Von Training zu Training war auch eine Steigerung zu sehen. Alle waren sehr motiviert und wir sind optimistisch das einige eine Zukunft im A-Kader haben.“ 2667 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team