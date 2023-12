Para Eishockey Nationalmannschaft absolviert Trainingslehrgang in Ilmenau

Artikel anhören Duisburg. (PM Para Eishockey) Zum Jahresende trifft sich die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft noch einmal, bevor es in die Weihnachtspause geht. Dies...

Artikel anhören Artikel anhören

Duisburg. (PM Para Eishockey) Zum Jahresende trifft sich die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft noch einmal, bevor es in die Weihnachtspause geht.

Dies ist das erste Treffen für den A-Kader nach der Weltmeisterschaft in Kanada. Im neuen Jahr wird sich das Team dann intensiv auf die bevorstehende B-Weltmeisterschaft vorbereiten.

Das Team um Bundestrainer Andreas Pokorny und Michael Gursinsky kommen in Ilmenau zu einem 3-tägigen Lehrgang zusammen. Los geht es am Freitag, den 08. Dezemeber 2023. Vier Eiseinheiten stehen an dem Wochenende auf dem Plan.

Das Trainer-Duo hat zwei Torhüter und 12 Spieler für diese Maßnahme nominiert. Darunter sind auch neue Spieler, die sich beim Sichtungslehrgang empfohlen haben.

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir freuen uns am Ende des Jahres noch einmal zusammen zukommen und das Jahr somit beenden. Nach der missglückten A-WM in Kanada ist es das erste Treffen. Zugleich ist es für uns ein Neuanfang, um uns jetzt schon auf die kommende Weltmeisterschaft vorzubereiten. Es werden ein paar neue Gesichter dabei sein, auf die ich mich persönlich sehr freue.“

Co-Trainer Michael Gursinsky: „Wir möchten den Lehrgang als Teambildendemaßnahme nutzen und die Jungs dann in die Weihnachtsferien verabschieden.“

Trainingszeiten:

Freitag, 08.12.2023: 20:00 – 21:30 Uhr

Samstag, 09.12.2023: 10:00 – 11:30 Uhr

und 20:00 – 21:30 Uhr

Sonntag, 10.12.2023: 10:00 – 11:30 Uhr

Zuschauer sind herzlich willkommen.

3628 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team