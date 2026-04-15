Panther vermelden die nächsten Vertragsverlängerungen: Agostino & Smallwood bleiben!

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) hat zwei weitere Positionen im Angriff für die Saison 2026/27 besetzt.

Kenny Agostino und Jakin Smallwood haben ihre Verträge bei den Panthern um jeweils ein Jahr verlängert.

Der US-Amerikaner Agostino spielt seit 2023 in der DEL und wechselte ein Jahr später von der Düsseldorfer EG zu den Oberbayern. Nur drei Spieler konnten in den vergangenen drei DEL-Hauptrunden mehr Scorerpunkte sammeln als der 33-Jährige. In der abgelaufenen Spielzeit war er mit 50 Zählern (20 Tore, 30 Vorlagen) in 56 Partien drittbester Scorer der Panther.

Smallwood wechselte vor der Saison 25/26 direkt aus der kanadischen Universitätsliga zum ERC und bestritt seine erste Profi-Saison in blau-weiß. Neben seinen 30 Einsätzen in der deutschen Eliteliga lief er auf dem Ingolstädter Weg ins Viertelfinale auch zehn Mal in der Champions Hockey League auf.

„Kenny war in den vergangenen Spielzeiten bei uns ein wichtiger Spieler. Seine Statistiken sprechen für sich und unterstreichen, über welche großen Qualitäten er im Offensivspiel verfügt. Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin auf ihn zählen können“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den US-Amerikaner und ergänzt bezüglich der Vertragsverlängerung von Jakin Smallwood: „Jakin hat bei uns seine erste Saison im Profi-Eishockey bestritten und die ihm zugedachte Rolle gut ausgefüllt. Er ist immer noch jung, hat Potential und arbeitet jeden Tag sehr hart an sich. Mit den ersten Erfahrungen im europäischen Eishockey kann er sich in der kommenden Spielzeit nochmal weiterentwickeln.“

Der aktuelle Kader für die Saison 2026/27

Torhüter: Devin Williams

Verteidiger: Sam Ruopp, Morgan Ellis, Leon Hüttl, Edwin Tropmann, Alex Breton, Philipp Preto

Stürmer: Myles Powell, Kenny Agostino, Abbott Girduckis, Jakin Smallwood, Riley Barber, Nicolas Schindler, Daniel Pietta, Austen Keating, Riley Sheen, Daniel Schmölz