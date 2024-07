Panther besetzen die zehnte Importstelle: Keating komplettiert die Offensive

Ingolstadt. (PM ERCI) Der Angriff für die neue Saison in der PENNY DEL steht. Austen Keating besetzt die zehnte Importstelle beim ERC Ingolstadt und...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der Angriff für die neue Saison in der PENNY DEL steht. Austen Keating besetzt die zehnte Importstelle beim ERC Ingolstadt und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Für den 25-Jährigen ist es die erste Europa-Station.

In der vergangenen Saison war der Kanadier noch für die University of New Brunswick aktiv und holte als Topscorer seines Teams die Meisterschaft. Im Frühjahr absolvierte er zudem 13 Spiele (11 Scorerpunkte) für die Norfolk Admirals in der ECHL und war in den Playoffs drittbester Punktesammler der Mannschaft.

„Austen ist jung und hungrig und möchte unbedingt in Europa Fuß fassen. Mit ihm sind wir in der Offensive noch breiter aufgestellt und haben noch mehr Optionen“, sagt Sportdirektor Tim Regan, der Keating als Stürmer beschreibt, der „über gute Instinkte verfügt und auch dahin geht, wo es weh tut. Viele seiner Treffer hat er aus dem Slot erzielt.“

Von 2015 bis 2020 war der 1,83 Meter-Mann in der Juniorenliga OHL aktiv. Für die Ottawa 67’s erzielte er 118 Treffer und in 343 Spielen durchschnittlich mehr als einen Zähler pro Partie.

„Bisher war ich noch nie in Europa, aber meine Vorfreude auf Ingolstadt und die DEL ist groß. Die Möglichkeit für den ERC zu spielen wollte ich unbedingt ergreifen, weil in Deutschland auf hohem Niveau gespielt wird und das die beste Chance für mich ist, mich weiterzuentwickeln“, sagt Keating zur Entscheidung, bereits früh den Schritt nach Europa zu gehen. Grundsätzlich sei er ein offensiv denkender Spieler, der seine Mitspieler in gute Abschlusspositionen bringen möchte. „Eine meiner größten Stärken ist aber auch die Präsenz vor dem Tor. Gleichzeitig habe ich in den vergangenen Jahren hart an meinem Defensivspiel gearbeitet, um ein verlässlicher Zwei-Wege-Spieler zu sein, gegen den es in jedem Wechsel hart ist, zu spielen. Das möchte ich auch beim ERC einbringen, um dem Team dabei zu helfen, erfolgreich zu sein“, erklärt der Angreifer, der in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig die besten Plus-Minus-Werte seiner Teams hatte.