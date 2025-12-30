Pär Arlbrandt verstärkt das Coaching Team der SCL Tigers bis Ende Saison 2025/26

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers erweitern ihr Coaching Team per 31. Dezember 2025.

Der Schwede Pär Arlbrandt wird den Coaching Staff bis zum Ende der Saison 2025/26 unterstützen.

Der 43-jährige Arlbrandt verstärkt das Team im intensiven Januar, in dem die SCL Tigers innerhalb von 30 Tagen zwölf Meisterschaftsspiele bestreiten. Zusätzlich dient sein Engagement als personelle Absicherung im Hinblick auf die Abwesenheit von Assistant Coach Jukka Varmanen, der im Februar mit der finnischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen im Einsatz stehen wird.

Pär Arlbrandt blickt auf eine langjährige Karriere im internationalen Eishockey zurück. Als Spieler stand er bis zum Ende der Saison 2016/17 bei HV71 in der Svenska Hockeyligan unter Vertrag und beendete dort im Alter von 35 Jahren seine aktive Laufbahn. In der Saison 2016/17 gewann er mit HV71 den schwedischen Meistertitel. Zwischen 2014 und 2016 war Arlbrandt zudem in der Schweiz tätig und lief für den EHC Biel auf.

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere sammelte er Trainererfahrung, unter anderem als Assistant Coach bei Linköping HC in den Saisons 2023/24 und 2024/25.

Mit seiner Verpflichtung ergänzen die SCL Tigers ihr Coaching Team gezielt für die kommenden Monate und schaffen zusätzliche Stabilität für die restlichen Spiele der laufenden Saison.

