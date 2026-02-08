Packendes Spiel zum Family Day: Huskies schlagen DEG nach Verlängerung

Kassel. (PM Huskies) Zum Family Day war am Sonntagnachmittag die Düsseldorfer EG zu Gast in der Probonio Arena.

Die Gäste erspielten sich durch zwei Treffer von Orendorz zunächst eine Führung, ehe die Huskies durch Braun, Valenti und Benson die Partie drehten. Im Schlussabschnitt gelang den Gästen der Ausgleichstreffer, Valenti sicherte den Huskies aber den Zusatzpunkt in der Verlängerung.

Die ersten Torchancen des Spiels gingen auf das Konto der Gastgeber, doch weder Keck noch Braun konnten für den frühen Führungstreffer sorgen (2.). Die DEG kam ihrerseits in Überzahl zu den ersten Chancen, Maurer war jedoch zweimal sicher mit der Fanghand zur Stelle (7.). Nach dem Powerbreak waren dann zunächst die Schlittenhunde offensiv wieder aktiver, doch auch Garlent (12.) sowie Hoelscher per Rebound (15.) scheiterten am Düsseldorfer Torhüter. So war es in der 17. Minute die DEG, welche in Person von Ordendorz für den ersten Treffer der Partie sorgte. Im Gegenzug traf Benson aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten (18.), weswegen es, nach einer längeren Verletzungspause wegen eines Spielers der Gäste, mit dem Stand von 0:1 in die erste Pause ging.

Früh im Mittelabschnitt war es erneut Orendorz, der nach einem Pass durch den Slot goldrichtig stand und so auf 2:0 aus Sicht der Gäste stellte. Die Huskies taten sich in den folgenden Minuten schwer, sich in der Offensive festzusetzen, erarbeiteten sich aber dennoch den Anschlusstreffer: In einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor der Gäste behielt Braun die Übersicht und traf unter die Latte zum 1:2 (26.). Der Treffer wurde noch per Videobeweis überprüft, blieb aber bestehen. Sichtlich beflügelt vom Anschlusstreffer ließ auch der zweite Treffer nicht lange auf sich warten. Die Huskies eroberten die Scheibe im Offensivdrittel, Braun legte quer auf Valenti und der versenkte die Scheibe zum Ausgleich im Tor (29.). Und damit nicht genug: In einem kurz darauffolgenden Powerplay nahm Benson Maß und traf mit Hilfe des Pfostens gar zur Führung der Nordhessen (30.). Im Anschluss gestaltete sich die Partie wieder ausgeglichener, auch die DEG kam wieder zu Abschlüssen, weitere Treffer fielen im Drittel aber nicht.

An Großchancen mangelte es zu Beginn des Schlussdrittels nicht. Sowohl Bednard, der einen Alleingang von Braun entschärfte (43.) als auch Maurer (45.) konnten sich jeweils auszeichnen. Dann war es aber die DEG, die den nächsten Stich setzte: Nach Vorarbeit von Faber war es Orendorz, der aus kurzer Distanz seinen dritten Treffer des Abends erzielte (47.). Kurz nach dem Powerbreak bekamen die Gäste gar mit einem Powerplay die Gelegenheit auf den erneuten Führungstreffer, doch Garlent war es, der in dieser Situation die beste Torchance hatte (53.). Im Anschluss drängten die Nordhessen auf den Siegtreffer in regulärer Spielzeit, schnürten die Gäste über weite Strecken in deren Drittel fest, kamen aber nicht zum Torerfolg. Maurer, der einen Alleingang von Orendorz entschärfen konnte, war es zu verdanken, dass das Spiel schließlich in die Verlängerung ging.

Nicht lange dauerte es in der Verlängerung, da durften die Schlittenhunde, nach einem Foul an Keck, in Überzahl agieren. Diese Gelegenheit ließen sie sich diesmal nicht nehmen: Valenti sorgte mit einer Direktabnahme für den Siegtreffer und damit den Zusatzpunkt.

Tore:

0:1 Orendorz (Brown – 17. Min.)

0:2 Orendorz (Brown, Linden – 22. Min.)

1:2 Braun (Valenti, Weidner – 26. Min.)

2:2 Valenti (Braun, Weidner – 29. Min.)

3:2 Benson (PP – Garlent – 30. Min.)

3:3 Orendorz (Faber – 47. Min.)

4:3 Valenti (GWG – PP – Wilde, Garlent – 62. Min.)