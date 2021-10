Packendes Rheinderby der DNL in Krefeld geht an die Junghaie

EV’81 und den Kölner Junghaien war knapper, als das Ergebnis von 2:4 aussagt; eine Punkteteilung wäre auch möglich und nicht unverdient gewesen. Es ging...

Es ging die ganze Zeit zügig hin und her, und der Tabellen-Neunte Krefeld machte es dem Tabellen-Zweiten Köln durchaus schwer. Nach einer frühen Strafe gegen Krefelds Louis Stromberg waren es aber die Hausherren, die den ersten Treffer markieren konnten (Anakin Guay Tessier, 8. Min.). Beide Teams checkten früh vor, hielten die Kelle in Pässe. Eine weitere Strafe gegen die Seidenstädter konnte gut verteidigt werden, doch anschließend klingelte es auch im Kasten hinter Matthias Bittner (Matthias Pischoff, 17.). Guay versuchte, noch vor der Sirene den alten Abstand herzustellen, auch Markus Freis und Marcel Mahkovec hatten ihre Möglichkeiten, da die Junghaie nun auch in Unterzahl agieren mussten. Nett war noch die Szene, als der junge Hauptschiedsrichter Marvin Schrörs dem Krefelder Goalie beim Richten der Maske half: Schrörs kennt sich ja aus, war er doch Goalie im Skaterhockey.

Viel Druck der Junghaie

Die Gäste kamen druckvoller aus der Kabine zurück, konnten sich anfangs für längere Zeit im Angriff festsetzen. Dieses Momentum verlagerte sich aber mit schöner Regelmäßigkeit auch auf die andere Seite und später wieder zurück. Die Niederrheiner mussten allerdings öfter feststellen, dass man gegen den Favoriten keine leichtfertigen Pässe spielen darf, z.B. in den Rücken des Mitspielers. Dann war das Spielgerät nämlich schneller weg, als man gucken konnte. Dass die Junghaie zur Spielmitte erstmalig in Führung gingen, war dann fast mit Ansage (Peter Bürfent, 31.). Dass es wieder ausgeglichen zum zweiten Seitenwechsel ging, war dem Treffer vom Oberliga-Spieler Mahkovec zu verdanken, der mit schönem Move Kölns Goalie Niklas Lunemann verlud (40.). Nachdem Krefelds Daniel Herzog versucht hatte, die Scheibe um den Pfosten zu prügeln, bezog er selbst Prügel, naja also zumindest Geschubse. Besser machte das auf der anderen Seite Rik Gaidel wenig später, der den Schuss vom Kollegen Sandro Mayr am Pfosten zur erneuten Führung abfälschte (47.). Die Junghaie ließen einige gute Gelegenheiten liegen wie Kevin Adam, der bei ziemlich freiem Tor nur das Lattenkreuz verbeulte. Gegenüber warf Mahkovec mehrfach die Mischmaschine an, doch auch dort fruchtlos. In der Schlussphase nahm Krefelds Trainer Robin Beckers den Goalie vom Eis, doch vom Bully weg befreite Justin van der Ven bis ins leere Tor und stellte so den Endstand von 2:4 her,

Am Sonntag trifft man sich an gleicher Stelle zum nächsten Vergleich.